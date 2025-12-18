Protestul pentru Justiție din Piața Victoriei a fost însoțit de o confruntare între manifestanți și contra-manifestanți
Organizația „Corupția ucide”, împreună cu alte patru ONG-uri, a anunțat că a organizat miercuri seară un protest în Piața Victoriei, al șaselea dedicat cererilor de schimbare a legilor justiției. Organizatorii au explicat că manifestația a avut loc după apariția documentarului Recorder „Justiție capturată”, în care foști și actuali magistrați aduc mai multe acuzații legate de sistemul de justiție.
Aceștia au spus că participanții au realizat o coregrafie de protest, ridicând în același timp trei pânze cu mesajul „Bolojan, te sună România!”. Potrivit organizatorilor, gestul a fost unul simbolic și a avut rolul de a transmite un mesaj public către liderii politici, cerându-le să își asume schimbarea legilor justiției, la doar trei ani de la adoptarea actualei legislații, care a dus la închiderea monitorizării MCV.
În același timp, alte câteva persoane au organizat o contra-manifestație în aceeași zonă, afișând mesajul „Bolojan, te sună Coldea”, conform imaginilor de la fața locului. S-a precizat că cele două acțiuni s-au desfășurat simultan și că a fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru a menține ordinea.
Organizatorii au estimat că la protest au participat aproximativ 200 de persoane. Din cauza temperaturilor scăzute, în jur de 0 grade Celsius, numărul participanților a scăzut treptat pe parcursul serii. Cei care au rămas în piață au continuat să scandeze mesaje prin care cereau apărarea justiției și demisia unor oficiali.
Jandarmeria a stabilit că acțiunea paralelă din Piața Victoriei nu a fost o contra-manifestație și nu a aplicat sancțiuni
Reprezentanții Jandarmeriei au explicat că agenții aflați la fața locului au stabilit că acțiunea menționată nu putea fi considerată o contra-manifestație. Ei au spus că persoanele respective nu au fost acceptate de organizatorul protestului din Piața Victoriei, motiv pentru care jandarmii le-au cerut să părăsească zona, iar acestea s-au conformat.
Jandarmii au precizat că au fost în permanență în contact cu organizatorii adunării publice. La început, organizatorii ar fi fost de acord cu prezența altor persoane, însă ulterior au cerut intervenția forțelor de ordine pentru îndepărtarea unor participanți. În acest context, jandarmeria a menționat că nu au fost aplicate amenzi sau alte sancțiuni.
„Agenții constatatori prezenți la fața locului au considerat că acțiunea la care faceți referire nu întrunește elementele constitutive ale unei contramanifestații. Persoanele în cauză nu au fost acceptate de organizatorul adunării publice în desfășurare în Piața Victoriei, motiv pentru care jandarmii le-au pus în vedere să părăsească zona, aceștia conformându-se.
Subliniem faptul că jandarmii au fost permanent în legătură cu organizatorii adunării publice. Inițial, aceștia au acceptat și prezența altor persoane, după care, în contextul dat, au cerut forțelor de ordine înlăturarea unor persoane din grupul de manifestanți. În acest context, nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale”, a transmis Jandarmeria Română.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.