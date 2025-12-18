Organizația „Corupția ucide”, împreună cu alte patru ONG-uri, a anunțat că a organizat miercuri seară un protest în Piața Victoriei, al șaselea dedicat cererilor de schimbare a legilor justiției. Organizatorii au explicat că manifestația a avut loc după apariția documentarului Recorder „Justiție capturată”, în care foști și actuali magistrați aduc mai multe acuzații legate de sistemul de justiție.

Aceștia au spus că participanții au realizat o coregrafie de protest, ridicând în același timp trei pânze cu mesajul „Bolojan, te sună România!”. Potrivit organizatorilor, gestul a fost unul simbolic și a avut rolul de a transmite un mesaj public către liderii politici, cerându-le să își asume schimbarea legilor justiției, la doar trei ani de la adoptarea actualei legislații, care a dus la închiderea monitorizării MCV.

În același timp, alte câteva persoane au organizat o contra-manifestație în aceeași zonă, afișând mesajul „Bolojan, te sună Coldea”, conform imaginilor de la fața locului. S-a precizat că cele două acțiuni s-au desfășurat simultan și că a fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru a menține ordinea.

Organizatorii au estimat că la protest au participat aproximativ 200 de persoane. Din cauza temperaturilor scăzute, în jur de 0 grade Celsius, numărul participanților a scăzut treptat pe parcursul serii. Cei care au rămas în piață au continuat să scandeze mesaje prin care cereau apărarea justiției și demisia unor oficiali.

Reprezentanții Jandarmeriei au explicat că agenții aflați la fața locului au stabilit că acțiunea menționată nu putea fi considerată o contra-manifestație. Ei au spus că persoanele respective nu au fost acceptate de organizatorul protestului din Piața Victoriei, motiv pentru care jandarmii le-au cerut să părăsească zona, iar acestea s-au conformat.

Jandarmii au precizat că au fost în permanență în contact cu organizatorii adunării publice. La început, organizatorii ar fi fost de acord cu prezența altor persoane, însă ulterior au cerut intervenția forțelor de ordine pentru îndepărtarea unor participanți. În acest context, jandarmeria a menționat că nu au fost aplicate amenzi sau alte sancțiuni.