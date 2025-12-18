Legislația actuală impune ca doar persoanele care dețin o calificare profesională să poată ocupa funcția de administrator de bloc. Această cerință are rolul de a asigura o gestionare competentă și transparentă a condominiilor.

Pentru a obține calificarea, persoana interesată trebuie să finalizeze un curs de specialitate, organizat conform legislației privind formarea profesională a adulților sau în cadrul învățământului superior. La finalul cursului, se eliberează un certificat de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii.

Certificatul dovedește că titularul posedă cunoștințe fundamentale în domenii precum administrarea financiară a imobilelor, legislația asociațiilor de proprietari, evidența contabilă și relația cu furnizorii de servicii. Aceasta contribuie la o administrare responsabilă și la evitarea unor probleme frecvente legate de managementul blocurilor.

După ce a dobândit certificatul de calificare profesională, administratorul trebuie să obțină și atestatul de administrator de condominii, emis de primar. Această autorizație oficială permite desfășurarea legală a activității de administrare.

Emiterea atestatului se face la propunerea compartimentelor de specialitate din cadrul administrației publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local. Procesul implică depunerea unor documente obligatorii, printre care se numără certificatul de calificare profesională, cazierul judiciar care să ateste că persoana nu a fost condamnată definitiv pentru infracțiuni economico-financiare și cazierul fiscal.

Fără aceste documente, nu poate fi eliberat atestatul, iar persoana nu are dreptul legal de a administra un bloc. Atestatul reprezintă, astfel, o garanție suplimentară a legalității și profesionalismului în gestionarea condominiilor.

Atestatul de administrator are o valabilitate de patru ani de la data emiterii și poate fi reînnoit în aceleași condiții. Această perioadă limitează riscul ca persoanele necalificate să își exercite activitatea fără verificări periodice.

În anumite situații, atestatul poate fi suspendat sau retras. Acest lucru se întâmplă dacă există o hotărâre judecătorească definitivă care stabilește că administratorul a produs un prejudiciu. În aceste cazuri, persoana nu mai poate desfășura activitatea de administrare, iar managementul blocului trebuie să fie preluat de un alt administrator autorizat.

Aceste reguli sunt menite să protejeze proprietarii și să garanteze respectarea normelor legale, prevenind abuzurile sau erorile de administrare care ar putea afecta funcționarea corectă a condominiilor.

Conform legislației în vigoare, administrarea unui imobil poate fi realizată de persoane fizice, persoane fizice autorizate (PFA) sau persoane juridice specializate, autorizate conform legii. Această diversitate permite adaptarea activității de administrare la dimensiunea și nevoile fiecărui bloc.

În cazul firmelor care oferă servicii de administrare, toți angajații care se ocupă efectiv de gestionarea condominiilor trebuie să dețină atestat individual. Această cerință asigură că responsabilitatea administrativă este clar definită și că fiecare persoană implicată are pregătirea necesară pentru a respecta standardele legale.

Transparența în activitatea de administrare a blocurilor este un alt element central al noii legislații. Administratorul este obligat să afișeze la avizierul blocului atestatul, începând cu data intrării în vigoare a contractului de administrare. Aceasta permite proprietarilor să verifice legalitatea și profesionalismul persoanei care gestionează imobilul.

Anterior adoptării Legii nr. 196/2018, administratorii de bloc erau obligați doar să fie atestați de primar, fără a deține un certificat de calificare profesională. Modificările recente au introdus această cerință suplimentară pentru a crește nivelul de competență și responsabilitate în administrarea condominiilor, oferind în același timp un cadru legal mai clar pentru toți proprietarii.