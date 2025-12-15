Romsilva atrage atenția că o reorganizare realizată „în grabă” ar putea afecta aprovizionarea populației cu lemn de foc, furnizarea de lemn pentru industrie și alte sectoare economice esențiale, precum și programele de regenerare a pădurilor și investițiile în fondul forestier.

„O astfel de abordare poate genera vulnerabilităţi cu impact asupra siguranţei naţionale”, avertizează Romsilva.

În contextul discuțiilor publice privind posibila adoptare a unei hotărâri privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor (RNP), Romsilva subliniază că reprezintă o instituție strategică a statului. Aceasta administrează 3,13 milioane hectare de păduri proprietate publică și oferă servicii silvice pentru încă 1,1 milioane hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate, prin intermediul celor 41 de direcții silvice și 312 ocoale silvice.

Potrivit comunicatului oficial, Romsilva mai gestionează 22 de parcuri naționale și naturale, șapte pepiniere centrale și 580 de pepiniere cantonale, 27 de păstrăvării și trei fazanerii, 12 herghelii de stat și patru depozite de armăsari, precum și 241 de fonduri cinegetice.

„În condiţiile în care Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva nu este finanţată de la bugetul de stat, instituţia a reuşit, în ultimii 35 de ani, să asigure un echilibru între cele trei funcţii ale pădurii – de mediu, economică şi socială şi, în acelaşi timp, să obţină profituri pentru stat, degrevând totodată bugetul public de cheltuielile necesare funcţionării hergheliilor de stat şi a parcurilor naţionale şi naturale”, se arată în comunicatul citat.

Potrivit sursei, Romsilva gestionează „un patrimoniu de importanță majoră”, care include păduri valoroase și unice la nivel european, certificate internațional, o biodiversitate bogată și patrimoniul genetic al cailor de rasă din România. În acest context, orice proces de reorganizare trebuie să țină cont de caracterul strategic al instituției și să se bazeze pe un studiu de impact temeinic.

„O reorganizare realizată fără criterii clare şi fără studii serioase poate destabiliza o regie strategică a statului, cu consecinţe grave asupra administrării acestui patrimoniu valoros. În acest moment, nu există un studiu de impact, iar criteriile vehiculate în spaţiul public nu au un fundament solid şi, în forma prezentată, pot afecta activitatea de administrare a patrimoniului forestier al statului”, precizează Regia Naţională a Pădurilor.

Romsilva a transmis Ministerului Mediului propuneri și observații la proiectele aflate în dezbatere publică, menite să îmbunătățească funcționarea instituției. În paralel, Regia a demarat un audit organizațional a cărui finalizare este așteptată în primul trimestru din 2026, audit ce poate sta la baza unei reorganizări eficiente, axate pe administrarea sustenabilă a peste 4,2 milioane hectare de păduri.

În urmă cu o lună, Sindicatul Silva, care reprezintă angajații Romsilva, a anunțat că CES – Consiliul Economic și Social – a returnat către Ministerul Mediului proiectul de Hotărâre de Guvern privind reforma regiei, după ce Ministerul Justiției identificase nereguli în redactarea documentului. Sindicatul ceruse această revenire, considerând că proiectul încalcă legislația silvică în forma sa actuală.

Totodată, la sfârșitul lunii septembrie, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a semnat un act adițional la Contractul Colectiv de Muncă al Romsilva, rezultat al negocierilor dintre conducerea regiei și Federația Sindicatelor din Silvicultură „SILVA”. Modificarea principală vizează bonusul de pensionare: dacă anterior se puteau acorda până la zece salarii ca recompensă la final de carieră, noul act limitează acest beneficiu la un singur salariu.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, precizase la începutul lunii că, în ultimii doi ani, 13 directori Romsilva au acumulat bonusuri de pensionare de circa 1 milion de euro, evidențiind discrepanțele mari și faptul că fondurile au fost concentrate într-un cerc restrâns. În cadrul reorganizării instituției, numărul directorilor va fi redus de la 99 la 12.