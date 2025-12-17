Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) a solicitat miercuri, printr-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan, ca România să se opună semnării acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi blocul sud-american Mercosur şi să se alinieze poziţiei exprimate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

„Vă solicităm, domnule premier Ilie Bolojan, să vă alăturaţi poziţiei exprimate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ca România să se opună semnării acestui tratat, care generează prejudicii semnificative atât pentru ţara noastră, cât şi pentru sectorul agroalimentar european, inclusiv prin efectul cumulativ al tuturor acordurilor comerciale semnate până în prezent, ce pot conduce la reducerea considerabilă a numărului de fermieri, încetarea activităţii acestora şi necesitatea reintegrării lor în alte sectoare, cu impact direct asupra fondurilor destinate şomajului şi sprijinului financiar pentru familiile afectate”, se arată în documentul transmis de AAC.

Organizaţia solicită sprijinul direct al premierului şi implicarea acestuia în negocierile aflate în desfăşurare la Bruxelles, în cadrul summitului UE, pentru ca România să susţină ferm poziţia agricultorilor şi să blocheze semnarea acordului, alături de Franţa, Polonia, Italia, Ungaria, Belgia şi Austria – state care şi-au exprimat public opoziţia faţă de tratatul UE–Mercosur.

În paralel, agricultorii europeni, inclusiv cei din România, vor protesta joi la Bruxelles, cerând menţinerea condiţiilor actuale din sectorul agricol şi respingerea acordului în forma sa actuală.

„În absenţa unor soluţii concrete, situaţia dificilă în care se află fermierii, ce riscă să fie agravată prin impunerea de noi constrângeri şi reduceri de fonduri, îi va determina să continue protestele şi în România, în săptămânile următoare”, avertizează Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare.

AAC subliniază că agricultorii din România şi din întreaga Uniune Europeană se confruntă deja cu presiuni economice şi climatice tot mai mari, într-un context global instabil. Potrivit organizaţiei, preţurile producţiei agricole se află la niveluri comparabile cu cele din anul 2008, în timp ce cerinţele europene legate de obiectivele de durabilitate cresc forţat costurile de producţie cu aproximativ 40% faţă de produsele provenite din state non-UE.

În acest context, Alianţa avertizează că acordul UE–Mercosur riscă să impună obligaţii suplimentare şi disproporţionate celor care asigură securitatea alimentară a României şi a Europei.

Fermierii şi cooperativele agricole din România şi UE îşi menţin poziţia de opoziţie fermă faţă de încheierea acordului. Creşterile estimate ale importurilor de produse agricole sensibile – precum carnea de vită, carnea de pasăre, zahărul, etanolul, mierea şi porumbul – ar expune producătorii europeni la presiuni concurenţiale accentuate, în lipsa unor standarde comparabile sau a unor mecanisme eficiente de control din partea statelor Mercosur.

Potrivit AAC, o astfel de situaţie ar submina concurenţa echitabilă şi ar slăbi viabilitatea economică a unor sectoare agricole deja aflate sub presiune.

Reprezentanţii Alianţei consideră că Regulamentul de salvgardare propus de Comisia Europeană nu oferă garanţiile necesare comunităţii agricole din UE.

„Mecanismele prevăzute nu sunt nici solide, nici suficient de reactive pentru a face faţă perturbărilor probabile ale pieţei. Ele se bazează pe factori declanşatori nerealişti, pe demonstrarea unui ‘prejudiciu grav’ mai degrabă decât pe semne timpurii de dezechilibru al pieţei şi nu dispun de instrumente automate care să permită o intervenţie rapidă. În plus, ele nu abordează problema fundamentală a standardelor de producţie divergente, în special în ceea ce priveşte angajamentele în materie de mediu şi climă, bunăstarea animalelor, utilizarea produselor agrochimice şi a antibioticelor, precum şi cerinţele de trasabilitate şi de aplicare pe care fermierii din UE trebuie să le respecte”, se arată în scrisoarea deschisă.

În acest sens, AAC solicită amânarea aprobării finale a acordului comercial UE–Mercosur până la implementarea unor „măsuri legitime de protecţie” pentru agricultura europeană, în conformitate cu cele trei condiţii propuse de Franţa: clauze de salvgardare solide, standarde de producţie egale pentru importuri şi fermierii din UE şi controale consolidate ale importurilor.

Demersul fermierilor vine în contextul în care Senatul Franţei a adoptat marţi o rezoluţie prin care cere Guvernului de la Paris să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene pentru a bloca intrarea în vigoare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi blocul sud-american Mercosur.

Negocierile privind acordul comercial dintre UE şi cele patru state membre Mercosur – Brazilia, Argentina, Uruguay şi Paraguay – au început în 1999 şi s-au concretizat într-un proiect de acord finalizat în decembrie anul trecut, în pofida opoziţiei exprimate de mai multe state membre.

Germania, economie puternic orientată spre exporturile industriale, se numără printre susţinătorii acordului, argumentând că acesta ar facilita accesul produselor europene pe piaţa sud-americană, poziţie susţinută şi de Comisia Europeană.

În contrapartidă, produsele agricole sud-americane, care beneficiază de costuri de producţie mai reduse, ar putea pătrunde mai uşor pe piaţa UE, ceea ce, potrivit fermierilor, ar dezavantaja semnificativ agricultura europeană şi statele membre cu sectoare agricole puternice, inclusiv România.