Protest în Piața Victoriei. Sute de persoane cer apărarea democrației și acuză un „stat capturat”

Câteva sute de persoane s-au adunat, vineri seară, în Piața Victoriei din București, la un protest organizat de mai multe organizații neguvernamentale sub sloganul „E nevoie de apărăm democrația”. Participanții spun că ies din nou în stradă pentru apărarea statului de drept și a independenței justiției, în timp ce Jandarmeria Capitalei face apel la respectarea legii și a indicațiilor forțelor de ordine.

Manifestația a început la ora 19:00 și a reunit câteva sute de persoane în Piața Victoriei.

Acțiunea este organizată de mai multe asociații neguvernamentale, care susțin că protestul reprezintă un apel pentru apărarea democrației și a justiției.

Organizatorii afirmă că românii au ieșit în trecut în stradă pentru apărarea valorilor democratice și consideră că actualul context impune o nouă mobilizare civică.

În mesajul transmis înaintea protestului, organizatorii susțin că instituțiile statului nu mai funcționează în interesul cetățenilor și că este nevoie de implicarea societății civile.

„Când tot sistemul se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic este timpul să ieşim iar în stradă. Când justiţia este pentru unii mumă şi pentru alţii ciumă, vocile cetăţenilor cer dreptate. Când instituţiile acţionează parcă doar la ordin este o datorie patriotică să protestăm împotriva unui stat capturat. Când sună Lia, România onestă iese în stradă să apere democraţia. Am fost sute de mii în stradă pentru Justiţie, NU corupţie!”, au transmis organizatorii.

Aceștia apreciază că este „rușinos” faptul că, la 36 de ani de la Mineriade, cetățenii consideră necesar să iasă din nou în stradă pentru apărarea democrației.

Înaintea manifestației, Jandarmeria Capitalei a anunțat că, împreună cu celelalte instituții competente, a luat măsurile necesare pentru menținerea ordinii și siguranței publice în zona protestului.

Reprezentanții instituției au transmis și un mesaj adresat participanților.

„Subliniem importanţa asumării manifestaţiei de către un organizator, în vederea colaborării cu autorităţile pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de siguranţă. Totodată, reamintim obligaţia respectării cadrului legal în vigoare incident adunărilor publice, îndemnăm toţi participanţii să respecte indicaţiile forţelor de ordine, să se dezică de orice persoane care ar putea încălca legea sau care ar putea îndemna la încălcări ale acesteia şi să le semnaleze de îndată către forţele de ordine prezente”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Capitalei.

Autoritățile au precizat că monitorizează desfășurarea protestului și le-au recomandat participanților să colaboreze cu forțele de ordine pentru ca manifestația să se desfășoare fără incidente.

Protestul din Piața Victoriei se desfășoară sub sloganul „E nevoie de apărăm democrația”, iar organizatorii spun că obiectivul acțiunii este transmiterea unui mesaj în favoarea statului de drept, a independenței justiției și a valorilor democratice.