Coaliția de guvernare traversează o perioadă de tensiuni tot mai vizibile. Premierul Ilie Bolojan a avertizat public că degradarea relațiilor dintre partidele aflate la guvernare poate conduce, în lipsa unei „resetări”, la blocaje majore și chiar la destrămarea coaliției.

Într-o intervenție la DigiFM, șeful Guvernului a explicat că evenimentele recente din Parlament, în special cele petrecute la Senat, la moțiunea împotriva ministrului Mediului, au afectat climatul de încredere din interiorul coaliției.

Bolojan a apreciat că a fost încălcat protocolul de guvernare și a atras atenția că schimburile de replici dintre partidele aflate la putere au ajuns să fie aplaudate mai degrabă de opoziție, un semnal clar că disputele interne nu fac decât să slăbească poziția comună a coaliției.

Premierul a insistat că este dificil să construiești echipe solide pentru viitor atunci când, în prezent, criticile coboară la un nivel care erodează încrederea reciprocă. În opinia sa, astfel de confruntări nu aduc beneficii niciunuia dintre partidele aflate la guvernare și nu corespund așteptărilor electoratului, care își dorește rezultate concrete, nu dispute publice.

„Ceea ce s-a întâmplat ieri, la Senat, n-a fost un lucru bun, pe de o parte, pentru că a fost o încălcare a protocolului de coaliţie. Pe de altă parte, gândiţi-vă că atunci când s-a dus la microfon doamna ministru şi a dat replici PSD, cei care aplaudau erau cei din opoziţie, cel mai mult, iar când s-au dus colegii de la PSD şi au criticat-o pe doamna ministru, din nou cei care aplaudau cel mai mult erau cei din Opoziţie. Din punct de vedere uman, e greu să faci echipe puternice mâine, dacă astăzi oamenii, iertaţi-mă, se porcăiesc între ei, coboară critica la un nivel care nu este de natură a crea încredere şi eu cred că din aceste dispute între partidele din coaliţie nu câştigă nici unul dintre partidele care sunt în coaliţie. (…) Atunci când eşti pe o funcţie de genul acesta este important să faci, deci să livrezi şi mai puţin să declari. Sigur, trebuie să faci şi declaraţii, dar asta presupune să creezi inclusiv relaţii umane de natură a funcţiona lucrurile. Asta nu ne ajută nici din punct de vedere al randamentelor şi asta am încercat ei în toată această perioadă. Gândiţi-vă câte critici primesc eu”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a detaliat că partidele din coaliție se află în fața a două opțiuni distincte. Prima variantă presupune o resetare a relațiilor, printr-o evaluare onestă a lucrurilor care au funcționat și a celor care au mers prost, urmată de o relansare a colaborării pe baze mai solide. Premierul a apreciat această ipoteză drept una fezabilă, cu condiția ca actorii politici să dea dovadă de responsabilitate.

A doua opțiune, avertizează șeful Executivului, este continuarea actualului curs, marcat de moțiuni succesive împotriva miniștrilor, chemări repetate în Parlament, invective și critici publice. Un asemenea scenariu ar accentua degradarea relațiilor și ar face ca funcționarea coaliției să devină tot mai dificilă, fiind doar o chestiune de timp până când tensiunile ar degenera. Potrivit premierului, un astfel de deznodământ ar fi nociv atât pentru România, cât și pentru partidele implicate.

El a subliniat că, din poziția sa, a încercat să evite conflictele, asumând inclusiv critici pe care le consideră nemeritate. Bolojan a explicat că, într-o coaliție formată din patru partide, este esențial ca nivelul replicilor să fie atent calibrat, pentru a nu alimenta un „bulgăre de zăpadă” al disputelor care se amplifică de la o zi la alta.

„Avem două posibilităţi, să resetăm lucrurile în această coaliţie, să le reaşezăm făcând o evaluare, ce a mers bine, ce a mers prost şi să mergem mai departe, o ipoteză de lucruri pe care o consider fezabilă, dacă suntem oameni responsabili. A doua ipoteză de lucru este să continuăm în felul acesta, azi cu o moţiune împotriva unui ministru, mâine cu o altă moţiune împotriva altui ministru, mâine un partid îl cheamă pe ministrul celuilalt partid în Parlament, apar invective, critici şi degradarea relaţiilor se va accentua. Şi asta înseamnă că lucrurile vor degenera şi e doar o problemă de timp până va fi greu ca această coaliţie să mai funcţioneze. (…) Asta nu depinde doar de mine. Eu am făcut tot ce a fost posibil, uman şi politic, în această perioadă, să evit conflictele. Am preluat critici, uneori nemeritate, acţiuni pe care le vedeam aproape zilnic, dar când eşti într-o astfel de coaliţie, cu patru partide, uneori chiar dacă eşti criticat. Trebuie să ai grijă care îţi este nivelul replicii. Altfel, nu faci decât să rostogoleşti un bulgăre de zăpadă care creşte şi se agravează”, a adăugat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă actuala coaliție mai funcționează, premierul a răspuns că aceasta ar putea funcționa mai bine, iar perioada următoare va fi un test decisiv.

El a indicat că închiderea anului 2025 și pregătirea bugetară și administrativă pentru 2026 vor reprezenta criteriul real de evaluare a eficienței coaliției. În viziunea sa, nu este vorba despre cum ar trebui să funcționeze alianța sau despre scenarii teoretice, ci despre capacitatea efectivă de a livra rezultate.

Bolojan a reiterat avertismentul că, fără o resetare a relațiilor, conflictele vor escalada inevitabil, iar finalul ar putea fi unul negativ. Mesajul său a fost că timpul nu lucrează în favoarea unei coaliții tensionate, iar amânarea deciziilor de fond nu face decât să agraveze problemele.

„Coaliţia cu siguranţă ar putea funcţiona mai bine şi în aceste zile, când trebuie să închidem 2025 şi să pregătim anul 2026, funcţionarea coaliţiei va fi validată de ceea ce vom face. Sper să validăm că funcţionăm, nu cum am putea să funcţionăm, nu cum ar trebui, dar să funcţionăm. (…) Dacă nu se resetează relaţiile în coaliţie, lucrurile nu se vor termina bine. E doar o problemă de timp, până când conflictele vor escalada şi lucrurile se vor termina prost”, a afirmat Ilie Bolojan.

De la Londra, președintele Nicușor Dan a comentat situația din coaliție într-o notă mai nuanțată. El a explicat că există o diferență clară între funcționarea concretă a guvernării și escaladarea discursului politic din spațiul public.

Șeful statului a precizat că rolul său constituțional este acela de mediator și că nu intenționează să se pronunțe direct asupra disputelor, însă, dacă va fi nevoie de o mediere, este dispus să participe la discuții.

Referindu-se la măsurile economice și la dezbaterea privind veniturile și austeritatea, președintele a arătat că obiectivul este găsirea unui echilibru între creșterea veniturilor și evitarea inflației, astfel încât populația să nu ajungă să piardă putere de cumpărare. El a subliniat că aceste decizii vor fi tranșate în cadrul coaliției.

Nicușor Dan a mai susținut că, din punct de vedere al acțiunii politice, guvernarea a reușit să evite un cerc vicios care ar fi putut duce la retragerea fondurilor de investiții din România și că, pe componenta bugetară, situația s-a stabilizat.

În discuțiile cu reprezentanți ai companiilor britanice, aceștia ar fi remarcat aceste evoluții pozitive. În schimb, președintele a considerat că, la nivelul declarațiilor politice, s-a exagerat, iar criticile care depășesc un anumit prag și ajung să acopere realizările guvernului nu ajută pe nimeni.