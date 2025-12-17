Întrebat când va fi clarificată în coaliție tema taxelor locale, în condițiile în care premierul Ilie Bolojan a transmis anterior primarilor că o parte importantă a banilor ar trebui să rămână la nivel central, Sorin Grindeanu a făcut trimitere la Ordonanța „Trenuleț”, act normativ care stabilește regulile fiscale pentru anul următor.

„Ordonanța Trenuleț, care este dată la sfârșitul fiecărui an și care setează lucrurile, indiferent dacă ai aprobat sau nu bugetul, setează lucrurile pentru anul fiscal următor. Și unde funcționează PSD aici? Să rămână toți banii la primării? Trebuie văzut. Aici, din nou, lucrurile trebuie discutate cu datele în față”, a spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu a arătat că, la nivel de principiu, PSD susține ca veniturile din impozite locale să rămână la autoritățile locale, însă a atras atenția asupra diferențelor majore dintre unitățile administrativ-teritoriale.

„În principiu, noi susținem ca aceste impozite să rămână la autoritățile locale. Dar, ca de obicei, există vârfuri când vorbim de autoritățile locale și de partea financiară și există minusuri foarte mari la anumite UAT-uri”, a declarat acesta.

În acest context, liderul social-democraților a vorbit despre necesitatea unui mecanism de redistribuire care să corecteze aceste dezechilibre.

„Aceste lucruri trebuie reglate. Adică iei un pic de la acele vârfuri care, odată cu aceste impozite, vor avea și mai mulți bani și încerci să redistribui către partea de jos, care va avea un minus și mai mare”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a afirmat că implicarea politicului în justiție nu ar face decât să agraveze problemele existente și a lansat critici dure la adresa USR, comparând actuala conducere a formațiunii cu fostul lider PSD Liviu Dragnea.

„Profesioniștii trebuie să discute pe justiție, Implicarea politicului în justiție nu face decât rău. Cu ce este mai bună actuala conducere a USR decât Liviu Dragnea? Noi mergem la grupul de lucru organizat de Guvern și vom fi parte activă, dar specialiștii vor vorbi, nu partea politică. A fost un concurs pe care Lia Savonea l-a luat”, a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a susținut că formațiunea ar vota în același mod orice moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, explicând rațiunea acestui vot.

„Noi am mers argumentat la votul împotriva ministrului Mediului. Am spus că peste 100.000 de oameni sunt fără apă potabilă în secolul XXI din cauza unor deficiențe manageriale ale ministrului Mediului. În fiecare zi dacă ar fi o moțiune împotriva doamnei Buzoianu, am vota la fel”, a declarat Grindeanu.

În final, liderul social-democraților a arătat că decizia privind rămânerea PSD la guvernare va fi luată la nivelul organizațiilor județene.