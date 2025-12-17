Ordonanța adoptată prevede majorarea cu până la 80% a impozitelor și taxelor locale pentru clădiri și vehicule. Conform reglementărilor, fiecare primărie are obligația de a comunica noile valori organelor fiscale competente în termen de trei zile de la adoptarea OUG, iar consiliile locale trebuie să aprobe hotărârile până la 31 decembrie.

Documentul precizează clar obligațiile autorităților locale:

„Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a comunica, Direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanţelor publice hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, în termen de 3 zile lucrătoare, de la data adoptării. În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) directorii direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefii administrațiilor județene ale finanţelor publice sistează alimentarea atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție socială, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin. Alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, se reia la data la care autoritățile administrației publice locale fac dovada aprobării hotărârii consiliului local/Consiliului General al Municipiului București pentru anul fiscal 2026”.

Ordonanța introduce mai multe modificări legislative privind impozitele locale. În primul rând, cota minimă a impozitului pe clădiri pentru anul 2026 nu poate fi mai mică decât cea stabilită pentru 2025, ceea ce garantează menținerea sau majorarea fiscală.

De asemenea, consiliile locale pot decide acordarea unor scutiri sau reduceri temporare pentru impozite și taxe, pe baza unor analize cost-beneficiu, pentru cel mult doi ani fiscali. Acestea trebuie să fie supuse evaluărilor intermediare pentru a verifica dacă obiectivele inițiale sunt atinse:

„Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului București pot/poate hotărî să acorde scutirea sau reducerea de la plata impozitelor și taxelor locale pe bază de analize cost-beneficiu, pentru o perioadă determinate de timp de cel mult 2 ani fiscali, în funcție de anumite criterii predefinite prin hotărârea adoptată până la data de 31 decembrie a anului fiscal în curs pentru anul fiscal următor. În cadrul acestei perioade se efectuează evaluări intermediare din perspectiva atingerii scopului urmărit la momentul la care a fost luată hotărârea de acordare și în funcție de constatări se decide prin hotărâre, după caz, menținerea pentru restul perioadei rămase sau stoparea acordării pe viitor”.

Un articol nou, 489^2, stabilește cadrul aplicării pentru anul 2026: cotele impozitelor și taxelor vor fi aprobate prin hotărâre a consiliilor locale până la 31 decembrie 2025, iar la nivelul Bucureștiului, această atribuție revine Consiliului General.

Ordonanța prevede sancțiuni financiare pentru autoritățile locale care nu adoptă hotărârile privind impozitele și taxele. În caz de neconformitate, alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit și sumele defalcate din venituri ale bugetului de stat se sistează. Aceasta nu afectează plățile pentru salarii și contribuțiile sociale, inclusiv drepturile persoanelor cu handicap:

OUG stabilește și modalitatea de calcul pentru impozitele și taxele locale exprimate în sume fixe în lei. Autoritățile locale trebuie să facă indexarea anuală ținând cont de rata inflației pentru anul precedent. Dacă indexarea pentru anul 2025 nu a fost efectuată, se aplică nivelurile maxime prevăzute de codul fiscal: