Cseke Attila a declarat că viitorul Cod al urbanismului reprezintă singurul jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) gestionat de Ministerul Dezvoltării. Proiectul se află în prezent în Camera Deputaților, care este for decizional.

Ministrul a precizat că România a obținut o prelungire a termenului, agreată cu Comisia Europeană, iar în acest moment jalonul este în termen. Obiectivul declarat este ca actul normativ să fie aprobat cât mai repede, pentru a putea intra în vigoare în primăvara anului viitor.

„Avem un singur jalon care este în Parlament, în Camera Deputaţilor, ca şi cameră decizională, şi anume aprobarea Codului Urbanismului, pentru care am primit o prelungire. Încă suntem, acum suntem în termen, dar noi dorim să îl aprobăm cât mai repede în Parlament, astfel încât să intre în vigoare undeva în primăvara anului viitor şi atunci jalonul va fi considerat îndeplinit”, a declarat, marţi, Cseke Attila, în timpul unei vizite în judeţul Alba.

Potrivit explicațiilor oferite de ministru, viitorul Cod al urbanismului va reduce semnificativ birocrația în domeniul construcțiilor. Pentru anumite tipuri de construcții, nu va mai fi necesară parcurgerea întregii proceduri actuale de obținere a autorizațiilor.

Sunt vizate în special construcțiile simple, precum casele unifamiliale, terasele sau garajele. În aceste situații, procedurile ar urma să fie mult mai rapide și mai ușor de parcurs pentru cetățeni.

Proiectul prevede eliminarea autorizației de construire pentru anumite categorii de locuințe și anexe. Aceasta ar urma să fie înlocuită cu o procedură simplificată de notificare către autoritatea locală.

Concret, cetățenii vor depune la primărie proiectul tehnic și o notificare privind intenția de a începe lucrările. Dacă primăria nu transmite un refuz în termen de 15 zile, lucrările pot începe. Refuzul poate fi formulat doar dacă documentațiile de urbanism nu permit construcția în zona respectivă.

Această procedură simplificată va fi aplicabilă și în mediul rural. Sunt vizate casele unifamiliale de până la 150 de metri pătrați, construite pe un singur nivel și destinate locuirii proprii, nu dezvoltărilor imobiliare.

În aceste cazuri, proiectul va fi depus la primărie, iar dacă autoritatea locală consideră că lucrarea se poate realiza conform reglementărilor, investiția poate începe după expirarea termenului legal.

„Nu este necesară o autorizare de construire, dar este necesară notificarea lucrării. În continuare, trebuie să am un proiect cu care merg la primărie și notific autoritatea locală că vreau să încep lucrarea. Dacă primăria, în 15 zile, nu dă o negare, pot începe acea lucrare, care nu este una complexă”, detalia Cseke Attila la finalul lunii octombrie.

Autoritățile locale nu sunt eliminate din procesul de verificare. Primăriile vor putea solicita autorizație de construire în situațiile în care cadrul urbanistic o impune.

Măsura este inspirată din modele aplicate în alte state europene și are ca obiectiv reducerea birocrației, fără a elimina controlul administrației locale asupra dezvoltării urbanistice.

Noul Cod al urbanismului și amenajării teritoriului face parte din reformele asumate de România prin PNRR. Actul normativ este considerat un pas important pentru simplificarea și digitalizarea procedurilor de autorizare în construcții.

Prin adoptarea acestuia, autoritățile urmăresc reducerea timpilor de așteptare, clarificarea regulilor și facilitarea investițiilor în construcții, în special pentru proiectele de mică amploare.