Premierul Ilie Bolojan a clarificat la DigiFM modul în care se aplică taxa pe solarii, subliniind că măsura nu afectează micii producători individuali.

„Taxarea serelor la o valoare de 0,5%, deci cu un discount de 50% față de alte construcții, se aplică doar pentru serele de tip industrial. Solarul care este în spatele grădinii omului, care n-are autorizație de construire și l-a făcut pur și simplu ca să trăiască, nu se impozitează. Deci retorica de impozitare a solariilor nu stă în picioare”, a explicat Bolojan.

În ceea ce privește scutirile fiscale pentru persoanele cu handicap, premierul a evidențiat dimensiunea și costurile măsurii. România numără aproximativ 957.000 de persoane cu handicap, iar facilitățile anterioare vizau inclusiv scutirea de impozit pe proprietate.

„Știți câte persoane cu handicap avem în România? 957.000. Când am luat decizia de a elimina facilitățile la contribuția pe sănătate, practic singura categorie care a fost acceptată au fost persoanele cu handicap. Deși au nevoie de servicii medicale importante, în afară de ceea ce plătește statul român, nu mai plăteau nici impozite pe proprietate – pe apartamente sau pe mașini. 10% din fondul de locuințe din România nu era impozitat. Acestea sunt venituri pentru autoritățile locale, care trebuie să asfalteze parcarea de la blocuri, să facă drumuri asfaltate către fiecare casă. Mi se pare normal ca fiecare să contribuie cu 20-30 de euro pe an la facilitățile pe care primăria le oferă”, a explicat premierul.

Bolojan a subliniat necesitatea unor verificări mai stricte pentru certificatele de handicap, invocând discrepanțe statistice și cazuri de abuz.

„Trebuie să discutăm și un subiect pe care nu-l putem ocoli. Dacă ne uităm la statistică, avem situații în care o parte din certificatele obținute în România nu sunt în regulă. Am cerut Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății să impună măsuri care să verifice aceste situații pentru că se invalidează statistica. Avem comune cu procente enorme, iar medici și comisii care au ștampilat aceste situații s-au dovedit a face abuzuri grosolane. Problema este că, în loc ca banii disponibili să ajungă la oamenii care chiar au nevoie, se duc într-o zonă difuză. 957.000 de persoane cu handicap, 400.000 cu pensie de invaliditate, din care 130.000 au și pensie și venit pe partea de handicap. Parcă nu este regulă asta”.

Premierul a reafirmat că scopul acestor măsuri este corectitudinea și echitatea față de toți cetățenii.

„Consider că este fairplay și corect față de toți cetățenii României care contribuie cu taxe ca toți să contribuie acolo unde beneficiază de servicii. Oricum primesc facilități și sprijin de la stat”, a precizat Bolojan.

În cadrul aceluiași interviu, premierul a abordat impactul fiscal asupra marilor companii. El a susținut că taxa pe cifra de afaceri, introdusă anterior, a redus semnificativ volumul investițiilor străine în România.

„Trebuie să generăm măsuri care să mențină disciplina bugetară, dar și să creeze condiții ca, în anumite sectoare, să oferim sprijin financiar pentru relansarea economică. Una dintre taxele stabilite în anii trecuți a fost cea de 1% pe cifra de afaceri, care a afectat companiile mari. Problema este că unul dintre efectele acestor măsuri a fost scăderea la jumătate a volumului de investiții străine în România. În condițiile în care câștigurile sunt reduse, le creăm probleme. Trebuie să eliminăm sau să reducem această taxă. Trebuie să cădem de acord în coaliție. Au existat discuții în ultimele 3 săptămâni între reprezentanții economici ai celor 4 partide, pentru a veni cu o soluție”, a declarat Bolojan.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a explicat că reducerea cheltuielilor nu poate fi singura strategie pentru rezolvarea problemelor bugetare. El a evidențiat riscurile presiunii exclusive asupra mediului privat și a propus o recalibrare a impozitului minim pe cifra de afaceri.

„Declarația mea că nu poți să trăiești doar din a tăia este în susținerea propunerii domnului Bolojan de a tăia de la ăia care trebuie să compenseze pierderea, pentru că nu poți, în statul ăsta, să aduni banii de care ai nevoie doar punând pe umerii mediului privat. Trebuie să tai și de la stat. Și din cheltuielile statului”, a explicat ministrul Economiei.

Radu Miruță a detaliat impactul unei reduceri treptate a impozitului pe cifra de afaceri:

„Convingerea mea este că proiectul IMCA (impozitul minim pe cifra de afaceri – n.r.) este o greșeală și trebuie eliminat. Discutăm acum, în coaliție, dacă trebuie să se reducă treptat, prima oară la 0,5%, și peste un an să se reducă de tot”.

Conform calculelor Ministerului Economiei, reducerea acestui impozit ar putea elimina efectele negative asupra unui număr semnificativ de firme.