Legea pensiilor private a fost adoptată de Senat într-o formă modificată, după ce un amendament introdus în Comisia de Muncă a fost declarat neconstituțional. Amendamentul respectiv prevedea ca persoanele bolnave de cancer să fie exceptate de la regula generală care limitează retragerea inițială la maximum 30% din activul acumulat.

În urma deciziei Curții Constituționale, Senatul a votat legea fără această excepție, astfel încât bolnavii de cancer nu mai pot încasa integral, într-o singură tranșă, sumele din pensiile private.

După adoptarea în Senat, proiectul de lege urmează să fie transmis Camerei Deputaților, care este for decizional în acest caz. Forma finală a legii va depinde de votul deputaților, însă prevederile trebuie să respecte decizia Curții Constituționale.

Judecătorii instanței supreme au sesizat Curtea Constituțională a României cu privire la proiectul de lege care reglementează plata pensiilor private din Pilonul II și Pilonul III. Curtea a stabilit că limita de 30% pentru retragerea inițială a banilor este constituțională, însă a respins diferențierea făcută între categorii de beneficiari.

CCR a arătat că regula generală nu afectează dreptul de proprietate și nu încalcă alte principii constituționale.

„Curtea Constituțională a constatat că stabilirea, ca regulă, a plății către membrul unui fond de plată a pensiilor private/facultative a unui procent de maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii plății pensiilor lunare, nu reprezintă o nesocotire a dreptului de proprietate privată asupra sumelor reprezentând contribuția la fondul de pensii, nu instituie o discriminare între cei care au beneficiat deja de plata integrală a întregului activ personal acumulat în fondul de pensii și cei care urmează să se supună regulii plății fracționate și nici nu este de natură să încalce principiul neretroactivității legii.”

În schimb, Curtea Constituțională a stabilit că excepția acordată bolnavilor de cancer încalcă principiul egalității în drepturi, deoarece nu se bazează pe criterii obiective.

„În schimb, art.55 alin.(2) din lege, care exceptează de la această regulă persoanele care suferă de afecțiuni oncologice, cu privire la care se prevede că pot primi, la cerere, 100% din valoarea activului personal sub formă de plată unică, încalcă principiul egalității în drepturi, întrucât instituie o discriminare care nu este bazată pe criterii obiective, ci, dimpotrivă, pe criteriul subiectiv al afecțiunii de care suferă membrul contributor la un fond de pensii.”

Reguli unitare pentru toți beneficiarii

În forma adoptată de Senat, legea pensiilor private instituie reguli identice pentru toți participanții la sistem, indiferent de situația medicală. Astfel, retragerea inițială este limitată la cel mult 30% din activul acumulat, iar restul sumelor urmează să fie plătite eșalonat, conform mecanismelor stabilite de legislație.