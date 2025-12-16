Premierul Ilie Bolojan, avertizat de Adrian Toni Neacșu. Moțiunea votată împotriva ministrului Mediului produce efecte juridice clare asupra guvernului
Avocatul Adrian Toni Neacșu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, susține că moțiunea simplă votată de Senat împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, produce efecte juridice clare asupra Guvernului, dincolo de dimensiunea politică legată de eventuala revocare din funcție.
Într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, Neacșu arată că documentul, publicat în Monitorul Oficial nr. 1162 din 15 decembrie 2025, devine obligatoriu pentru Executiv în măsura în care conține dispoziții privind politicile publice și modul de gestionare a unei situații de criză.
Potrivit explicațiilor lui Adrian Toni Neacșu, Regulamentul Senatului prevede explicit că moțiunile simple adoptate se publică în Monitorul Oficial și sunt obligatorii pentru Guvern și membrii acestuia, precum și pentru celelalte persoane vizate.
În acest context, fostul membru CSM amintește că Curtea Constituțională a României a stabilit, prin decizii repetate, inclusiv prin hotărârile din 2007 și 2019, o distincție esențială: moțiunea simplă nu obligă juridic premierul să demită un ministru, dar poate impune Guvernului să țină cont de poziția Parlamentului atunci când sunt formulate solicitări concrete privind politicile publice sau acțiunea administrativă.
Pe lângă cererea de demitere, moțiunea conține și solicitări explicite privind modul de investigare a crizei apei
În analiza sa, Adrian Toni Neacșu subliniază că, în cazul de față, moțiunea nu se limitează la o cerere de demitere, ci conține solicitări explicite privind modul de investigare a crizei apei din județele Prahova și Dâmbovița, în special în zona Paltinul.
El arată că Senatul a cerut ca responsabilitățile pentru această criză să fie stabilite direct de prim-ministru, Ilie Bolojan, prin utilizarea propriului corp de control al Guvernului.
Neacșu explică faptul că Senatul a criticat explicit soluția aleasă inițial, respectiv verificările realizate de corpul de control al Ministerului Mediului, apreciind că această abordare riscă să eludeze eventuale responsabilități ale conducerii ministerului.
Din punct de vedere juridic, avocatul consideră că partea obligatorie a moțiunii, ceea ce juriștii numesc „dispozitivul”, vizează tocmai obligația premierului de a dispune o anchetă independentă și de a interveni personal pentru identificarea tuturor celor responsabili și aplicarea măsurilor necesare.
Două tipuri de obligații care urmează acum pentru premierul Bolojan
În opinia sa, ca urmare a adoptării moțiunii simple, premierul are două tipuri de obligații. Prima este una strict politică, respectiv posibilitatea revocării ministrului Mediului, care și-ar fi pierdut sprijinul politic.
A doua este una concretă și imediată, ce presupune trimiterea corpului de control al Guvernului pentru a verifica suplimentar situația și pentru a dispune sancțiuni, indiferent de natura acestora.
Adrian Toni Neacșu compară situația actuală cu cea din aprilie 2025, când fostul ministru al Muncii, Simona Bucura Oprescu, a primit un vot de blam printr-o moțiune simplă, dar a rămas temporar în Guvern. El arată că diferența esențială constă în faptul că moțiunea de atunci a fost votată doar de opoziție, nu de coaliția de guvernare, iar efectul politic s-a manifestat ulterior, prin neîncluderea acesteia în noul Executiv.
În actualul context, avocatul consideră că Partidul Social Democrat, pentru a evita derizoriul și ipocrizia, ar trebui să își ducă până la capăt decizia politică exprimată în Senat. În cazul în care premierul ar ignora retragerea sprijinului politic, PSD ar avea la dispoziție instrumente de presiune, precum blocarea avizelor guvernamentale și respingerea inițiativelor legislative promovate de ministrul considerat nelegitim.
Postarea integrală a lui Adrian Toni Neacșu
„Moțiunea simplă votată de Senat împotriva ministrului mediului Diana Buzoianu a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1162/15.12.2025.
Potrivit art. 174 alin 2 din Regulamentul Senatului, „Moțiunile simple adoptate de Senat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și sunt obligatorii pentru Guvern și membrii săi, precum și pentru celelalte persoane vizate”.
Prin decizii repetate (148/2007, 85/2019), Curtea Constituțională a stabilit că atunci când e vorba despre demiterea unui ministru moțiunea simplă produce doar efecte politice (premierul nu e obligat juridic să-l demită), dar atunci când cuprinde și alte dispoziții, cum ar fi o poziție a Parlamentului pe o problemă de politică internă, Guvernul este obligat să țină seama de această poziționare.
În acest sens, prin decizia 148/2007, care este una de principiu, CCR a declarat neconstituțional caracterul obligatoriu al moțiunii simple doar în măsura în care „adoptarea unei moţiuni simple de către Senat îl obligă pe primul-ministru să propună revocarea unui membru al Guvernului a cărui activitate a făcut obiectul moţiunii.” În rest, caracterul obligatoriu pentru Guvern al moțiunii simple are izvor legal, în chiar Regulamentul Senatului.
În moțiunea simplă votată ieri de Senat se solicită, pe lângă demiterea ministrului, care de altfel e doar sugerată, în primul rând ca premierul Ilie Bolojan să își asume personal stabilirea responsabilităților pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița, mai exact să folosească propriul corp de control al Guvernului pentru a stabili vinovățiile administrative, juridice sau politice.
Prin poziția exprimată de Senat se critică faptul că verificările pentru a stabili cauzele și vinovățiile tragediei umanitare și economice de la Paltinul au fost făcute de chiar corpul de control al Ministrului Mediului, ceea ce e evident că a eludat eventuale vinovății ale ministrului însuși.
Ceea ce noi juriștii numim dispozitivul moțiunii, adică partea obligatorie pentru Guvern din ea, este următorul:
„Este inadmisibil ca prim-ministrul să nu dispună propria investigare a acestei catastrofe și să nu apeleze la corpul său de control pentru clarificarea responsabilităților.(…) Solicităm ferm prim-ministrului să intervină nemijlocit și să își exercite atribuțiile pentru identificarea imediată a tuturor celor responsabili de această catastrofă instituțională și pentru a dispune de îndată toate măsurile severe care se impun.”
Ca atare, premierul Ilie Bolojan are obligații directe urmare a admiterii moțiunii simple: una (doar) politică de revocare a ministrului mediului care și-a pierdut sprijinul politic al coaliției de guvernare și o alta mai concretă, de a trimite corpul de control pentru a dubla verificările făcute de Ministerul Mediului și de a lua personal măsurile de sancționare care se impun, oricare ar fi ele.
Situația actuală este diferită de cea similară din 28.04.2025 când ministrul PSD al muncii Simona Bucura Oprescu a primit un vot de blam printr-o moțiune simplă dar a rămas în Guvernul Ciolacu. La acel moment moțiunea simplă a fost votată de opoziție (AUR, USR, POT, SOS), deci nu de coaliția de guvernare, iar dna Bucura Oprescu nu s-a mai regăsit în viitorul Guvern învestit în 23.06.2025.
Practic, votul de neîncredere dat în Parlament fostei ministre a muncii i-a blocat acesteia o eventuală renumire în noul Guvern.
PSD-ul, dacă dorește să nu cadă în ipocrizie și derizoriu, va trebui să-și ducă decizia politică până la capăt împotriva ministrului mediului, aceasta însemnând, în situația în care Ilie Bolojan ignoră retragerea sprijinului politic către aceasta din partea Senatului, să apeleze la cel mai important instrument pe care îl are, boicotorarea activității guvernamentale a ei.
Dna Buzoianu, dincolo de aspectele tehnice care țin de obligativitatea limitată a moțiunilor simple, nu mai are, din perspectiva PSD și a spiritului Constituției, legitimitatea politică de a conduce acel minister.
Sancțiunea politică la îndemână pe care o are PSD-ul pentru a fi consecvent, dincolo de cea radicală a unei moțiuni de cenzură, este refuzul la nivelul Guvernului de colaborare și sprijinire a activității ministrului mediului, adică refuzul de avizare din partea ministerelor PSD a actelor și inițiativele normative ale acesteia, dublat de respingerea în Parlament a tuturor inițiativelor legislative elaborate de un ministru pe care îl consideră nelegitim și păstrat abuziv și doar politic în funcție.
Evident că acesta e doar un posibil mijloc de presiune pe care îl PSD îl are în discuțiile coaliției de mâine: toți cei de acolo sunt politicieni vechi și știu ca un ministru nu poate rămâne în funcție împotriva voinței parlamentului (chiar dacă aici vorbim numai de Senat, subliniez asta).
Indiferent că vorbim de un guvern de coaliție sau nu, singurul temei al legitimității unui ministru stă în sprijinul pe care îl are din partea Parlamentul României. Dacă nici dna ministru nici premierul Bolojan nu înțeleg aceste reguli simple atunci PSD, pe lângă repetarea moțiunii și în Camera Deputaților ca astfel să fie obținută opțiunea întregului for care a învestit acest Guvern, va trebui să joace până la capăt, dacă tot s-a apucat”, este postarea integrală a lui Adrian Toni Neacșu.
