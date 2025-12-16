Avocatul Adrian Toni Neacșu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, susține că moțiunea simplă votată de Senat împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, produce efecte juridice clare asupra Guvernului, dincolo de dimensiunea politică legată de eventuala revocare din funcție.

Într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, Neacșu arată că documentul, publicat în Monitorul Oficial nr. 1162 din 15 decembrie 2025, devine obligatoriu pentru Executiv în măsura în care conține dispoziții privind politicile publice și modul de gestionare a unei situații de criză.

Potrivit explicațiilor lui Adrian Toni Neacșu, Regulamentul Senatului prevede explicit că moțiunile simple adoptate se publică în Monitorul Oficial și sunt obligatorii pentru Guvern și membrii acestuia, precum și pentru celelalte persoane vizate.

În acest context, fostul membru CSM amintește că Curtea Constituțională a României a stabilit, prin decizii repetate, inclusiv prin hotărârile din 2007 și 2019, o distincție esențială: moțiunea simplă nu obligă juridic premierul să demită un ministru, dar poate impune Guvernului să țină cont de poziția Parlamentului atunci când sunt formulate solicitări concrete privind politicile publice sau acțiunea administrativă.

În analiza sa, Adrian Toni Neacșu subliniază că, în cazul de față, moțiunea nu se limitează la o cerere de demitere, ci conține solicitări explicite privind modul de investigare a crizei apei din județele Prahova și Dâmbovița, în special în zona Paltinul.

El arată că Senatul a cerut ca responsabilitățile pentru această criză să fie stabilite direct de prim-ministru, Ilie Bolojan, prin utilizarea propriului corp de control al Guvernului.

Neacșu explică faptul că Senatul a criticat explicit soluția aleasă inițial, respectiv verificările realizate de corpul de control al Ministerului Mediului, apreciind că această abordare riscă să eludeze eventuale responsabilități ale conducerii ministerului.

Din punct de vedere juridic, avocatul consideră că partea obligatorie a moțiunii, ceea ce juriștii numesc „dispozitivul”, vizează tocmai obligația premierului de a dispune o anchetă independentă și de a interveni personal pentru identificarea tuturor celor responsabili și aplicarea măsurilor necesare.

În opinia sa, ca urmare a adoptării moțiunii simple, premierul are două tipuri de obligații. Prima este una strict politică, respectiv posibilitatea revocării ministrului Mediului, care și-ar fi pierdut sprijinul politic.

A doua este una concretă și imediată, ce presupune trimiterea corpului de control al Guvernului pentru a verifica suplimentar situația și pentru a dispune sancțiuni, indiferent de natura acestora.

Adrian Toni Neacșu compară situația actuală cu cea din aprilie 2025, când fostul ministru al Muncii, Simona Bucura Oprescu, a primit un vot de blam printr-o moțiune simplă, dar a rămas temporar în Guvern. El arată că diferența esențială constă în faptul că moțiunea de atunci a fost votată doar de opoziție, nu de coaliția de guvernare, iar efectul politic s-a manifestat ulterior, prin neîncluderea acesteia în noul Executiv.

În actualul context, avocatul consideră că Partidul Social Democrat, pentru a evita derizoriul și ipocrizia, ar trebui să își ducă până la capăt decizia politică exprimată în Senat. În cazul în care premierul ar ignora retragerea sprijinului politic, PSD ar avea la dispoziție instrumente de presiune, precum blocarea avizelor guvernamentale și respingerea inițiativelor legislative promovate de ministrul considerat nelegitim.