Actul normativ a fost adoptat inițial prin procedura angajării răspunderii Guvernului în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului, la data de 1 septembrie. Pe 9 septembrie, legea a fost transmisă președintelui pentru promulgare.

La o zi după angajarea răspunderii, proiectul a fost contestat la Curtea Constituțională a României de către AUR. În urma analizei, Curtea a constatat neconstituționalitatea parțială a legii.

Concret, Curtea Constituțională a stabilit că este neconstituțională prevederea care făcea referire la testarea funcționarilor publici cu testul poligraf. Restul dispozițiilor au fost menținute, cu obligația ca Parlamentul să pună legea în acord cu decizia CCR.

Ca urmare a deciziei Curții, legea a fost modificată și adoptată din nou de Parlament la data de 18 noiembrie. Ulterior, actul normativ a fost contestat din nou la CCR, tot de către AUR.

Inițial, Curtea Constituțională stabilise termenul de 21 ianuarie 2026 pentru analizarea noii sesizări, însă Guvernul a solicitat preschimbarea acestuia.

Pe 10 decembrie, Curtea Constituțională a respins sesizarea formulată împotriva legii și a stabilit că reexaminarea realizată de Parlament s-a făcut în mod corect, în conformitate cu Decizia CCR nr. 481/2025.

Judecătorii constituționali au concluzionat că punerea în acord a dispozițiilor declarate neconstituționale a fost realizată corespunzător, în ședință comună a celor două Camere.

Potrivit documentului publicat în Monitorul Oficial, legea instituie un pachet amplu de măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, precum și modificări și completări ale unor acte normative din domeniul fiscal-bugetar, al insolvenței și din domenii conexe.

Printre obiectivele centrale se numără utilizarea mai eficientă a resurselor statului român, printr-o gestionare prudentă a zonelor de optimizare fiscală, astfel încât să fie asigurat un tratament „egal, nediscriminatoriu și transparent” pentru toți contribuabilii.

Legea prevede restructurarea facilităților fiscale, în special a celor care și-au atins obiectivele inițiale și a căror menținere nu mai este justificată în contextul unui deficit bugetar excesiv.

De asemenea, actul normativ introduce modificări importante în zona taxelor și impozitelor locale, prin reașezarea sistemului de impunere la nivelul administrațiilor locale.

Noile reglementări vizează și contribuabilii plătitori de impozit pe profit, prin introducerea unor norme fiscale suplimentare. Totodată, legea urmărește utilizarea mai eficientă a fondurilor publice alocate pentru finanțarea serviciilor publice, atât la nivelul autorităților publice centrale, cât și al autorităților locale și al instituțiilor publice de interes.

Prin publicarea în Monitorul Oficial, legea intră în vigoare și devine aplicabilă, urmând să producă efecte semnificative asupra politicilor fiscale și bugetare ale statului.