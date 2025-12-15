Începând cu anul 2028, prețurile pentru motorină, benzină și gaz metan vor înregistra creșteri, conform estimărilor specialiștilor în politici climatice. Constantin Postoiu, expert în acest domeniu, a explicat pentru ProTV că majorarea este legată de intrarea în vigoare a unui sistem de taxare a dioxidului de carbon în Uniunea Europeană.

Această taxă va viza atât combustibilii utilizați în transportul rutier, cât și gazul metan consumat în gospodării și în companii. Obiectivul sistemului este de a încuraja reducerea emisiilor de carbon, dar implică și o ajustare directă a prețurilor la pompă și pe facturile de energie ale românilor.

,,Prețul combustibilul ține foarte mult de cotația internațională a petrolului. Însă separat de asta, in 2028, se va aplica sistemul de comercializare a certificatelor de carbon, inclusiv combustibililor rutieri și gazului metan utilizat în gospodării și în companii. Deci de la 1 ianuarie 2028 (…) tona de dioxid de carbon rezultată din arderea benzinei, motorinei și gazului metan va fi taxată pe o piață separată”, a explicat Postoiu, Head of Data Analytics la EPG, un grup de analiză pe teme de energie și politici climatice.

Creșterea prețurilor nu va afecta doar transportul, ci și gazul folosit pentru încălzirea locuințelor. Într-o gospodărie medie din România, consumul lunar de gaz metan în timpul iernii poate ajunge la aproximativ 100 de metri cubi, ceea ce în prezent înseamnă o factură medie de 350 de lei.

,,O gospodărie medie în România consumă, într-o lună de iarnă, cam 100m³ de gaz metan. Factura medie e 350 lei pe lună de iarnă, pentru că folosesc gazul respectiv și pentru încălzirea apei, și pentru încălzirea spațiului. Ce ar însemna asta? La 55 euro tona de dioxid de carbon, din 2028, la cei 350 lei pe lună se adaugă încă 50 de lei, dar după cum ziceam, peste doi ani de zile, cel mai probabil o să crească acest tarif”, mai spune el.

Specialiștii recomandă măsuri de eficientizare energetică pentru a limita impactul asupra bugetelor. Renovarea locuințelor și izolarea termică a blocurilor reprezintă soluții concrete pentru reducerea consumului de energie.

,,Cea mai bună investiție pe care am identificat-o, pentru a scădea factura, este renovarea. Prin anveloparea blocurilor cu polistiren de 10 cm, – măsură care a devenit deja standard la nivelul primăriilor, pentru anveloparea blocurilor – consumul de energie scade la jumătate”, a mai adăugat expertul.

Uniunea Europeană intenționează să utilizeze o parte semnificativă din fondurile obținute din taxa pe dioxid de carbon pentru a sprijini gospodăriile vulnerabile. România a primit deja 6 miliarde de euro din Fondul Social pentru Climă, bani care urmează să fie investiți în reabilitarea termică a locuințelor și în extinderea transportului public nepoluant.

Aceste măsuri au scopul de a reduce emisiile de carbon și de a atenua impactul scumpirilor asupra populației. Investițiile în eficiența energetică și transportul verde pot contribui la scăderea facturilor, chiar dacă prețul motorinei, benzinei și gazului metan va crește odată cu aplicarea sistemului de comercializare a certificatelor de carbon.