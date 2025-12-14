Încălzirea locuinței continuă să reprezinte una dintre cele mai importante cheltuieli pentru gospodăriile din România, iar centrala termică individuală pe gaz este soluția preferată de tot mai mulți români. Potrivit unui studiu recent realizat de E.ON Energie, aproximativ 51% dintre gospodării utilizează această formă de încălzire, înregistrându-se o creștere de 3% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Dacă ne raportăm strict la gospodăriile racordate la rețeaua de gaze naturale, ponderea celor care folosesc centrale termice individuale ajunge la 81%, ceea ce confirmă rolul dominant al acestui tip de echipament în mixul de încălzire rezidențial.

Pe locul al doilea în clasamentul surselor de încălzire se află sobele pe lemne, utilizate de 29% dintre gospodării, în scădere cu aproximativ 3% față de anul anterior. Centralele pe lemne sau peleți sunt folosite de 15% dintre gospodării, un procent relativ stabil comparativ cu anul trecut.

Diferențele între mediul urban și cel rural rămân însă semnificative. În orașe, 68% dintre locuințe sunt încălzite cu centrale termice individuale pe gaz, fie ele clasice sau cu condensare, în timp ce doar 15% dintre gospodării mai depind de sistemul centralizat de termoficare.

În mediul rural, încălzirea cu lemne continuă să fie predominantă: peste jumătate dintre gospodării (51%) folosesc sobe pe lemne, iar alte 28% utilizează centrale pe lemne sau peleți, ceea ce reflectă atât infrastructura limitată, cât și costurile mai reduse ale combustibililor tradiționali.

Deși centrala pe gaz este larg răspândită, studiul E.ON arată că aproximativ 40% dintre centralele termice individuale aflate în funcțiune sunt de generație veche, fără tehnologie de condensare. Aceste echipamente au un randament mai scăzut și implică un consum mai mare de gaze naturale pentru același nivel de confort termic.

În termeni concreți, o centrală veche consumă, în medie, aproximativ 12.000 kWh pe an, ceea ce se traduce într-o factură anuală de circa 3.720 de lei. În schimb, o centrală modernă cu condensare, care poate atinge o eficiență de până la 108%, permite o reducere a consumului de până la 30%.

Această diferență înseamnă o economie de aproximativ 3.600 kWh pe an și peste 1.100 de lei anual pentru fiecare familie, în anumite condiții de utilizare.

Impactul modernizării sistemelor de încălzire nu se oprește la nivelul fiecărei gospodării. Potrivit estimărilor realizate de E.ON, înlocuirea celor aproximativ 800.000 de centrale clasice, fără condensare, ar putea genera, la nivel național, economii de peste 890 de milioane de lei în fiecare an.

Pe lângă reducerea costurilor pentru consumatori, un astfel de proces ar contribui și la scăderea consumului total de gaze naturale, cu efecte directe asupra securității energetice și a obiectivelor de eficiență energetică asumate de România.

În acest context, tot mai multe familii aleg să investească în soluții moderne de încălzire. Peste 63.000 de clienți au optat deja pentru centrale termice cu condensare și pachete de servicii oferite de E.ON, care includ transportul echipamentelor, instalarea, punerea în funcțiune, verificările periodice și intervențiile pentru urgențe disponibile 24/7.

Aceste soluții pot fi accesate inclusiv cu posibilitatea de plată în rate și avans zero, facilitând tranziția către sisteme mai eficiente energetic.