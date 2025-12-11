Centrala termică este proiectată să lucreze în regim constant, cu porniri și opriri controlate. În mod normal, ciclurile de încălzire, producerea apei calde și funcționarea pompei de circulație mențin întregul sistem în parametri optimi. Când locuința rămâne goală, aceste cicluri dispar sau devin inutile, iar centrala poate ajunge să funcționeze fie prea mult, fie deloc, ambele situații fiind dăunătoare pe termen lung.

Lipsa utilizării zilnice și setările nepotrivite pot duce la consum mare, la uzura componentelor sau chiar la blocarea unor piese interne. O centrală lăsată să încălzească o casă neocupată va risipi energie, în timp ce oprirea totală poate afecta pompa de circulație sau supapele, mai ales dacă pauza este scurtă. Manualele producătorilor recomandă adaptarea funcționării în funcție de perioada în care casa rămâne fără locatari.

Mulți proprietari presupun că oprirea completă a centralei este cea mai bună soluție. În realitate, pentru absențe de câteva zile sau chiar două săptămâni, varianta optimă este menținerea unei funcționări reduse.

Majoritatea centralelor moderne includ setări dedicate precum „vacanță”, „eco” sau „mod redus”. Dacă echipamentul nu dispune de astfel de opțiuni, temperatura poate fi ajustată manual. Aceste moduri permit centralei să funcționeze minim, doar cât să își mențină componentele active și să evite consumul inutil.

Pragul general recomandat de producători pentru o locuință nelocuită este reducerea temperaturii la între 5 și 10 grade Celsius. Este o limită suficientă pentru a împiedica înghețul instalației și pentru a menține centrala într-o stare corectă de funcționare.

În cazul centralelor dotate cu funcția „vacanță”, utilizatorii pot programa exact perioada absenței. Sistemul revine automat la setările obișnuite înainte de întoarcere, fără intervenții suplimentare. Această funcție previne blocarea pompei, asigură ciclurile de protecție și menține consumul la un nivel minim.

Oprirea totală este indicată doar dacă absența este foarte lungă — de obicei câteva luni — și nu există risc de temperaturi scăzute. În afara sezonului rece, oprirea poate fi o opțiune, dar numai cu respectarea instrucțiunilor din manual.

Chiar și în astfel de situații, este recomandat ca centrala să rămână conectată la alimentarea electrică, pentru ca funcțiile automate de protecție să poată rula.

Iarna, oprirea completă nu este recomandată din cauza pericolului de îngheț și a riscului ca elementele interne ale instalației să se deterioreze în lipsa activității regulate. Alegerea trebuie să țină cont de tipul centralei, de sezon și de durata plecării.