Un studiu recent realizat de E.ON Energie România arată că principalele mijloace de încălzire a locuințelor în România continuă să fie centralele individuale pe gaz, chiar dacă o parte semnificativă dintre acestea este depășită tehnologic. În prezent, opt din zece gospodării racordate la rețeaua de gaze utilizează o centrală termică proprie, însă aproximativ 40% dintre aceste echipamente sunt de generație veche, ceea ce conduce la un consum mai mare și facturi mai ridicate.

La nivel național, centralele pe gaz reprezintă sursa principală de încălzire pentru 51% dintre locuințe, marcând o ușoară creștere față de anul trecut. Următoarele cele mai utilizate soluții sunt sobele pe lemne, prezente în 29% din gospodăriile racordate la gaze, și centralele pe lemne sau peleți, cu o pondere stabilă de 15%.

Distribuția utilizării centralelor diferă semnificativ între urban și rural. În orașe, 68% dintre rezidenți aleg centralele individuale pe gaz, în timp ce sistemul centralizat de termoficare este folosit de doar 15%. În mediul rural, sobele pe lemne rămân predominante, fiind utilizate de 51% dintre gospodării, iar 28% au ales centrale pe lemne sau peleți.

Experții E.ON atrag atenția asupra eficienței reduse a centralelor vechi. În medie, o centrală clasică consumă anual circa 12.000 kWh, generând o factură de aproximativ 3.720 lei, în timp ce o centrală modernă cu condensare poate reduce consumul cu până la 30%, economisind 3.600 kWh și peste 1.100 lei anual per familie. Înlocuirea celor aproximativ 800.000 de centrale clasice la nivel național ar putea aduce o economie totală de aproape 890 milioane lei pe an, resurse ce ar putea fi direcționate către proiecte de eficiență energetică.

Studiul E.ON a fost realizat în trimestrul al treilea al acestui an, pe un eșantion de aproximativ 3.000 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, folosind metodologia CATI. Marja de eroare a fost de +/- 3,1%, la un nivel de încredere de 95%.

