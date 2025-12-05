Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri pregătirea unui memorandum de colaborare între România şi Ungaria, vizând extinderea capacităţii de transport a energiei electrice între cele două state.

Şeful Guvernului a subliniat că obiectivul central al politicilor energetice naţionale este asigurarea, în următorii ani, a unei energii sigure şi accesibile atât pentru populaţie, cât şi pentru mediul economic.

În acest sens, Executivul urmăreşte un pachet amplu de măsuri interne şi externe, cu investiţii în producţie, stocare şi interconectare, pentru a reduce dependenţa de importuri în orele de consum ridicat şi pentru a valorifica surplusul atunci când producţia internă depăşeşte cererea.

Bolojan a explicat că Guvernul implementează atât măsuri care ţin exclusiv de responsabilităţile României, cât şi acţiuni ce depind de cooperarea cu statele vecine, precum Ungaria şi Austria.

El a arătat că, din perspectivă internă, este necesară continuarea finanţării centralelor pe gaz, accelerarea investiţiilor în fotovoltaic şi finalizarea proiectelor hidroenergetice aflate în execuţie.

Premierul a subliniat că România trebuie să îşi crească rapid capacităţile de producţie pentru a limita momentele în care este nevoită să importe energie.

„Obiectivul principal al Guvernului este să avem în anii următori o energie sigură la un preţ accesibil pentru cetăţenii ţării noastre şi pentru companiile din România. Pentru asta punem în practică un pachet de măsuri, dintre care o parte ţin exclusiv de noi sau de companii din România, dar o parte din aceste măsuri ţin de colaborarea cu vecinii noştri, cu Ungaria sau cu Austria, de exemplu. Pe partea de măsuri interne înseamnă că în continuare trebuie să avem în vedere creşterea capacităţilor de producţie, în aşa fel încât să avem o producţie mai mare de energie, pentru că avem încă ore în care e nevoie să facem importuri”, a transmis Ilie Bolojan într-o conferință de presă organizată vineri, 5 decembrie.

Şeful Executivului a punctat şi faptul că dezvoltarea accelerată a energiei regenerabile din ultimii ani – în special fotovoltaice şi eoliene – nu a fost însoţită de o creştere suficientă a capacităţilor de stocare.

În opinia sa, această situaţie trebuie corectată prin programe de cofinanţare ce vor continua şi anul viitor, astfel încât energia produsă în perioade de consum redus să poată fi stocată şi reinjectată în reţele la momentele de vârf.

„În aceşti ani am dezvoltat fotovoltaicul şi eolianul destul de mult, dar nu avem capacităţi de stocare suficiente. Vom asigura cofinanţări şi în anul viitor pentru a creşte capacităţile de stocare, în aşa fel încât atunci când nu există cerere să putem stoca, iar atunci când cererea este mai mare să putem injecta energia în reţele”, a punctat Ilie Bolojan.

Un alt element considerat esenţial îl reprezintă interconectarea şi integrarea pieţelor de energie din regiune. Premierul a subliniat că marile companii de transport şi operatorii de reţea din România, Ungaria şi Austria trebuie să colaboreze mult mai strâns.

El a explicat că o piaţă regională unificată ar permite României să exporte surplusul de energie la preţuri avantajoase şi, în acelaşi timp, să importe mai ieftin în perioadele de deficit, accesând resursele din pieţele vest-europene.

„Un element important este interconectarea şi integrarea pieţelor din regiunea noastră şi colaborarea dintre operatorii mari din ţările noastre, din România, din Ungaria şi din Austria. Partea de interconectare şi de piaţă unică de energie este foarte importantă pentru că sunt perioade în care avem un surplus de energie şi l-am putea exporta în vecinătate la preţuri mai bune. De asemenea, sunt perioade în care e nevoie să importăm şi am putea importa din ţările vecine, din pieţele vest- europene, la preţurile mai bune decât o facem astăzi. Pentru asta trebuie să creştem capacitatea de interconectare pe relaţia România-Ungaria şi Austria”, a afirmat premierul României.

În acest context, premierul Ilie Bolojan a anunţat că România va încheia un memorandum cu Ungaria pentru extinderea capacităţilor de transport ale liniilor electrice dintre cele două ţări.

El a afirmat că, în cadrul discuţiei avute la Budapesta cu premierul Viktor Orban, au convenit dublarea capacităţii existente în judeţul Arad, pe direcţia Békéscsaba, precum şi construcţia unor noi linii spre nord-vestul României. Premierul a precizat că aceste proiecte vor completa infrastructura actuală şi vor crea rute suplimentare de tranzit energetic între cele două state.

Bolojan a mai arătat că şi Austria şi-a exprimat disponibilitatea de a participa la extinderea reţelelor de transport pe relaţia Ungaria–Austria. El a explicat că lucrările propuse ar permite României să importe energie mai ieftină din vest în orele de consum ridicat, dar şi să îşi valorifice mai eficient excedentul în orele cu producţie ridicată, contribuind la stabilizarea preţurilor pe piaţa internă.