Un detaliu poate schimba radical prețul RCA. Cine ajunge să plătească mii de lei

Polițele RCA costă tot mai mult de la un an la altul, iar scumpirile se resimt direct în bugetele șoferilor. La cheltuielile cu combustibilul se adaugă tariful mai mare pentru rovinietă și prețul în creștere al asigurării obligatorii, astfel că întreținerea și folosirea unei mașini presupun costuri tot mai ridicate, iar bugetele personale, de cele mai multe ori, nu mai permit astfel de cheltuieli.

Asigurările de răspundere civilă auto (RCA) s-au scumpit în ultimii ani, iar pentru unii conducători auto costurile au ajuns să fie considerabil mai mari decât în trecut. În anumite situații, șoferii au ajuns să achite chiar și dublu pentru polița necesară circulației cu autovehiculul.

Sorin Mititelu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, afirmă că tarifele au înregistrat o creștere de aproximativ 12-13%. Potrivit acestuia, evoluția este legată de daune și de costurile administrative suportate de asigurători.

Creșterea prețurilor RCA este explicată prin faptul că, deși numărul daunelor este în scădere, valoarea acestora este tot mai mare. Severitatea accidentelor și costurile asociate reparațiilor au astfel un impact asupra tarifelor practicate pentru polițele de asigurare.

„Am putut constata un trend de creștere având o valoare în jur de 12-13%. Ne uităm la 3 elemente: frecvența daunelor, pentru că acestea generează costurile cele mai mari, severitatea daunelor și elementele de costuri administrative. Frecvența daunelor este pe un trend ușor de scădere. Dar severitatea e pe un trend crescător”, a explicat acesta pentru Observator Sorin Mititelu.

La nivel oficial, majorarea tarifelor RCA este de aproximativ 10%. În cazul unui șofer din București care anul trecut achita 1.021 de lei pentru poliță, costul a ajuns acum la peste 1.300 de lei, chiar dacă acesta nu a fost implicat între timp într-un accident.

Pentru un conducător auto care a fost implicat într-un eveniment rutier, diferența este și mai mare. Acesta poate ajunge să plătească aproape 2.700 de lei pentru RCA, față de 1.495 de lei în anul anterior.

Cele mai ridicate tarife sunt suportate de șoferii tineri din marile orașe, în special de cei din București și Ilfov. Pentru conducătorii auto cu vârsta sub 30 de ani, care dețin mașini cu motoare puternice și au fost implicați în accidente, prețul poliței RCA poate depăși 5.000 de lei pe an, potrivit sursei menționate.

Și marca autovehiculului poate influența costul asigurării. Șoferii care conduc modele asociate mai frecvent cu accidente pot ajunge să plătească mai mult pentru polița RCA, în funcție de tarifele stabilite de compania de asigurări.

„Ține de politica comercială a fiecărei companii. Au trecut de la un regim controlat al prețului la un regim normal, în care fiecare și-a stabilit propriul set de tarife”, a mai explicat Sorin Mititelu.

Diferențele dintre tarife sunt influențate și de valoarea despăgubirilor achitate după producerea unor accidente. Costurile ridicate ale reparațiilor pot însemna că este nevoie de mai multe polițe fără daune pentru a acoperi valoarea unui singur prejudiciu.

Brokerul Valeriu Bădilă explică diferența dintre valoarea unor daune și numărul de polițe necesare pentru acoperirea acestora. În cazul unui prejudiciu major, costurile pot ajunge la nivelul la care sunt necesare zeci de polițe RCA pentru acoperirea despăgubirii.