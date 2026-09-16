RCA 2026. Regula obligatorie pentru proprietarii de mașini. Poliția poate reține certificatul de înmatriculare în acest caz

Șoferii care circulă pe drumurile publice cu un autoturism fără o poliță RCA valabilă riscă sancțiuni importante. Legislația impune existența asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, iar nerespectarea obligației poate duce la o amendă de până la 2.000 de lei și la reținerea certificatului de înmatriculare. În anumite condiții, se poate ajunge inclusiv la radierea vehiculului din evidență.

Obligația privind asigurarea vehiculelor este prevăzută atât de Codul rutier, cât și de Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto.

Codul rutier stabilește că vehiculele înmatriculate sau înregistrate care circulă pe drumurile publice trebuie să fie asigurate pentru răspunderea civilă în cazul prejudiciilor provocate terților prin accidente de circulație. Excepția prevăzută de actul normativ privește vehiculele cu tracțiune animală.

„Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepția celor cu tracțiune animala, care circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terților prin accidente de circulație”, prevede Codul rutier.

Totodată, circulația pe drumurile publice este interzisă în cazul vehiculelor care nu au o poliță RCA valabilă.

Legea nr. 132/2017 stabilește obligația proprietarului sau utilizatorului unui vehicul care staționează în mod obișnuit în România de a încheia și menține în valabilitate asigurarea RCA pentru acoperirea riscurilor rezultate din utilizarea acestuia.

Nerespectarea obligației poate atrage o amendă cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei.

Sancțiunea financiară nu este însă singura consecință. Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare al vehiculului poate fi reținut până când este prezentată dovada încheierii unei noi asigurări RCA.

Consecințele pot deveni mai severe dacă proprietarul nu remediază situația după reținerea certificatului.

Potrivit prevederilor citate din Legea nr. 132/2017, dacă în termen de cel mult 30 de zile de la reținerea certificatului de înmatriculare deținătorul nu prezintă dovada asigurării vehiculului, poliția rutieră poate dispune radierea acestuia din evidență.

Verificarea existenței unei asigurări RCA și aplicarea sancțiunilor în cazul încălcării obligației revin polițiștilor.

Șoferii nu sunt obligați să aibă asupra lor polița RCA în format tipărit pentru a-i demonstra valabilitatea la un control rutier.

Dovada asigurării poate fi prezentată și în format electronic, inclusiv prin afișarea documentului pe telefonul mobil.

RCA are rolul de a acoperi prejudiciile produse terților în urma unui accident pentru care conducătorul vehiculului asigurat este răspunzător.

Lipsa asigurării poate avea consecințe financiare mult mai mari decât amenda atunci când vehiculul este implicat într-un accident.

În cazul în care un șofer provoacă prejudicii fără să aibă o poliță RCA valabilă, acesta poate ajunge să suporte costurile daunelor produse. În funcție de gravitatea accidentului, sumele pot fi considerabile.

În plus, potrivit unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene invocate în acest context, obligația asigurării poate exista atât timp cât vehiculul nu a fost radiat din circulație, inclusiv în cazul unui autoturism care nu mai este funcțional.