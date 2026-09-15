O treime dintre părinții din România se tem că utilizarea excesivă a tehnologiei duce la sedentarism, iar practicarea unui sport a ajuns o responsabilitate aproape exclusivă a familiei

Părinții nu resping tehnologia , ci îi recunosc potențialul pozitiv pentru dezvoltarea copiilor și își doresc ca aceasta să devină o resursă pentru educație (41%), sănătate fizică (31%), sănătate mintală (30%) și în orientarea vocațională a copiilor (25%).

Între riscul de sedentarism sau izolare și oportunitățile pentru viitor, 8 din 10 români consideră că marile companii private din România ar trebui să dezvolte programe prin care să sprijine talentele și potențialul copiilor .

„ Sportul a pierdut mult teren ” și „ acum talentele se pierd pe drum ” sunt concluziile îngrijorătoare ale participanților la focus grup. Iar principala barieră în practicarea sportului este legată de costurile ridicate și lipsa susținerii financiare.

București, 14 septembrie – Părinții din România văd tehnologia ca un instrument pentru educația, sănătatea și orientarea pentru viitor a copiilor lor, dar utilizarea excesivă îi face să se teamă de sedentarism (29%), interacțiuni online necontrolate (29%) și chiar izolarea celor mici de realitate (28%), arată un studiu realizat de D&D Research, la cererea Vodafone. Timpul petrecut de copii în fața ecranelor și efortul de a limita și controla singuri felul în care copiii folosesc tehnologia a devenit pentru familii o provocare din ce în ce mai mare. Într-o lume în care tehnologia este permanent prezentă, presiunea pe care o resimt este să se asigure că aceasta nu ajunge să ocupe locul experiențelor care îi ajută pe copii să se dezvolte, să-și descopere abilitățile și să-și găsească propriul drum.

Aproximativ 45% dintre părinții care au participat la studiu sunt preocupați de educația și viitorul copiilor, iar peste 32% de sănătatea lor în contextul dezvoltării tehnologice. Siguranța locului de muncă influențează direct modul în care familiile gestionează timpul liber, activitățile copiilor și capacitatea de a investi mai mult în potențialul lor. Aproape 50% dintre părinți au declarat că grijile financiare generate de situația economică și inflație reprezintă o problemă.

Familiile nu resping tehnologia, ci îi recunosc potențialul pozitiv pentru dezvoltarea copiilor și își doresc ca aceasta să devină o resursă pentru educația (41%), sănătatea fizică (31%), sănătatea mintală (30%) și orientarea vocațională (25%) a copiilor. Dincolo de gestionarea tehnologiei, cercetarea conturează astfel o preocupare mai amplă a familiilor pentru crearea de oportunități prin care să descopere și să dezvolte potențialul celor mici pentru un viitor din care tehnologia nu mai poate să lipsească. Aspirația vine însă într-un moment în care problemele financiare sunt principala preocupare a familiilor, iar costurile ridicate și lipsa resurselor și sprijinul material ajung să reprezinte o barieră pentru dezvoltarea copiilor dincolo de ecrane.

„Sportul a pierdut mult teren” și „acum talentele se pierd pe drum” sunt concluziile îngrijorătoare ale participanților la focus grup. Părinții simt că responsabilitatea pentru implicarea copiilor în activități sportive revine acum exclusiv familiilor, care, din cauza presiunilor financiare, nu reușesc să susțină astfel de activități pentru copiii lor, iar șansele de descoperire a talentelor sunt tot mai reduse. În contrast, acum trei decenii „sportul era promovat activ în școli și de stat”.

„Părinții înțeleg beneficiile tehnologiei și încearcă mai degrabă să găsească echilibrul într-un mediu mult mai complex decât cel în care au crescut ei. Părinții vor să pună limite și să gestioneze riscurile, dar în același timp nu își doresc să piardă oportunitățile de dezvoltare pe care tehnologia și lumea de astăzi le oferă. E o presiune tot mai prezentă, care se suprapune însă peste preocupările financiare și peste responsabilitatea de a identifica ce poate deveni copilul lor și cum îl pot ajuta să ajungă acolo, indicând o așteptare pentru un ecosistem mai larg de sprijin”, explică Dan Petre, managing partner şi director al departamentelor de antropologie și studii calitative pentru D&D Research.

Descoperirea vocației, principala așteptare legată de viitorul copiilor

Cercetarea calitativă realizată de D&D Research la inițiativa Vodafone arată că sportul este unul dintre domeniile în care familiile resimt puternic această presiune și confirmă că principala barieră în practicarea sportului de performanță este legată de costurile ridicate și lipsa susținerii financiare. Taxele și costurile echipamentelor și a logisticii implicate accentuează inegalitățile între familii cu niveluri diferite de venit.

81% dintre respondenți consideră că marile companii private din România ar trebui să dezvolte programe prin care să sprijine talentele și potențialul copiilor. Părinții consideră că acestea au atât resurse financiare, cât și umane, dar și capacitatea de a mobiliza specialiști și autorități pentru a crea schimbări notabile. Cele mai importante domenii în care părinții consideră că implicarea companiilor ar putea produce un impact sunt educația (53%), sănătatea fizică și mintală (39%) și orientarea copiilor pentru viitor (38%), mai arată studiul. Sportul este văzut ca un instrument cu beneficii multiple pentru copii. Mișcarea în natură (45%), sporturile de echipă (45%), descoperirea talentelor și aptitudinilor sportive (42%), implicarea regulată în activități sportive (40%) și dezvoltarea abilităților fizice (37%) se numără printre direcțiile pe care părinții le consideră importante.

„Tehnologia ne oferă astăzi posibilități extraordinare, dar potențialul unui copil nu se dezvoltă doar pentru că aceste oportunități există. E nevoie de o comunitate întreagă pentru a crește și dezvolta un copil la adevăratul potențial. Copiii au nevoie să fie descoperiți, încurajați și susținuți, iar pentru părinți nu mai este astăzi deloc ușor să facă toate aceste lucruri singuri. Rezultatele acestui studiu ne arată că familiile caută aliați în acest proces și cred că marile companii pot avea un rol concret. La Vodafone, misiunea noastră este să conectăm oamenii cu ceea ce contează pentru ei și asta înseamnă și să folosim resursele, tehnologia și capacitatea noastră de a aduce oameni împreună pentru a crea oportunități reale pentru generația următoare”, spune Alexandra Olaru, Director Legal & External Affairs Vodafone România.

Când vine vorba despre viitorul copiilor, descoperirea potențialului și ghidarea vocației copiilor este principala prioritate indicată de părinți (51%), urmată de pregătirea pentru joburile viitorului și de susținerea fetelor pentru a-și afirma potențialul la același nivel cu băieții în sport, educație și profesie (49%). Datele indică astfel că părinții nu caută doar soluții pentru probleme punctuale, ci contexte în care copiii să poată descoperi ce îi motivează, unde au aptitudini și în ce direcție își pot construi viitorul.

Cercetarea a fost realizată de D&D Research pentru Vodafone România printr-o anchetă sociologică față în față (CAPI), pe un eșantion național de 1.073 de părinți cu copii între 0 și 18 ani, cu o marjă de eroare de maximum ±3,0% și un nivel de încredere de 95%. Concluziile cantitative derulate în septembrie 2025 au fost completate cu o etapă calitativă, derulată prin focus grupuri.

Despre Vodafone

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Vodafone este o companie lider de telecomunicații din Europa și Africa. Furnizăm servicii mobile și fixe către peste 370 de milioane de clienți, operăm rețele în 15 țări investind în alte patru și colaborăm cu rețele mobile în alte peste 40 de țări.

Susținem o bună parte din traficul global de internet prin peste 70 de cabluri submarine – coloana vertebrală a internetului – și dezvoltăm un nou serviciu de comunicații prin satelit, accesibil direct prin terminalele mobile pentru conectivitate în zone fără semnal. Vodafone are una dintre cele mai mari platforme IoT din lume cu peste 240 milioane de conexiuni IoT la nivel global, iar în Africa furnizăm servicii financiare către aproximativ 103 de milioane de clienți din 7 țări – gestionând mai multe tranzacții decât orice alt furnizor.

Din adâncul apelor până la stele, misiunea noastră este să conectăm pe toată lumea. Pentru mai multe informații, vizitați www.vodafone.com, urmăriți-ne pe X la @VodafoneGroup sau conectați-vă cu noi pe LinkedIn la www.linkedin.com/company/vodafone.