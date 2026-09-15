Șoferii scot mai mulți bani din buzunar de azi, 15 septembrie. Noile tarife pentru permis, talon și numere provizorii

Costurile pentru obținerea unor documente auto au crescut începând cu 15 septembrie 2026. Majorările vizează permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația care permite circulația provizorie a unui vehicul. Șoferii ajung să achite cu până la 50 de lei mai mult, iar procentual cea mai mare scumpire este de aproximativ 92%.

Pentru eliberarea permisului de conducere, tariful aplicat de la 15 septembrie este de 139 de lei. Față de vechiul cost, de 89 de lei, diferența suportată de solicitant este de 50 de lei. Procentual, majorarea ajunge la aproximativ 56%.

Crește și costul certificatului de înmatriculare. Pentru talonul auto se achită acum 76 de lei, în loc de 49 de lei. Diferența este de 27 de lei, ceea ce înseamnă o scumpire de aproximativ 55%.

Cea mai mare modificare procentuală se regăsește însă în cazul autorizației de circulație provizorie. Documentul costă de la 15 septembrie 25 de lei, comparativ cu 13 lei anterior. Tariful este astfel cu 12 lei mai mare, ceea ce corespunde unei creșteri de aproximativ 92%.

Noile valori au fost anunțate de serviciile publice comunitare pentru permise de conducere și înmatriculări, în urma comunicărilor R.A.-A.P.P.S.

Intrarea în vigoare a noilor prețuri are consecințe și pentru persoanele care au făcut plata înainte de 15 septembrie, dar nu au utilizat-o până la schimbarea tarifelor.

Conform informărilor publicate de prefecturi, plățile efectuate la vechile valori pentru permis, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie nu mai pot fi utilizate după 15 septembrie dacă au rămas nefolosite.

Practic, achitarea taxei înainte de data majorării nu este suficientă pentru păstrarea vechiului tarif în cazul unei operațiuni efectuate ulterior.

Persoanele care au rămas cu o plată neutilizată nu pierd însă suma respectivă. Banii pot fi solicitați înapoi de la R.A.-A.P.P.S., instituția indicată în informările oficiale privind noile tarife.

Pentru restituire este necesară formularea și transmiterea unei cereri către instituție. După recuperarea sumei achitate anterior, solicitantul va trebui să plătească noul tarif corespunzător documentului de care are nevoie.

O situație diferită există în cazul unor candidați care se află deja în procedura de examinare pentru permisul de conducere.

Plățile efectuate înainte de 15 septembrie și aferente dosarelor de examinare își păstrează valabilitatea pe durata de valabilitate a dosarului.

În informarea Prefecturii Buzău se precizează că dosarul și, implicit, taxa pentru permis trebuie să fi fost înregistrate în aplicația informatică înainte de data de 15 septembrie 2026.

Cei care au început deja procedura pentru obținerea permisului trebuie, prin urmare, să verifice situația dosarului înainte de a achita încă o dată contravaloarea documentului.

Șoferii au la dispoziție mai multe variante pentru achitarea sumelor aferente documentelor auto. Printre acestea se numără platforma Ghișeul.ro și terminalele SelfPay.

În funcție de județ, serviciile teritoriale de permise și înmatriculări pot indica și alte variante prin care pot fi efectuate plățile.