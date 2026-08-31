Se scumpesc actele auto din 15 septembrie. Cât vor costa permisul, talonul și numerele provizorii

Șoferii vor plăti mai mult pentru eliberarea mai multor documente auto începând cu 15 septembrie 2026. Tarifele pentru permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie vor fi majorate, potrivit informațiilor anunțate luni de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI).

Cea mai mare creștere, în valoare absolută, este în cazul permisului de conducere. Tariful pentru eliberarea documentului va urca de la 89 de lei la 139 de lei începând cu 15 septembrie.

Astfel, persoanele care solicită eliberarea permisului vor achita cu 50 de lei mai mult decât în prezent.

Se majorează și tariful pentru certificatul de înmatriculare, document cunoscut de șoferi drept talon. Acesta va costa 76 de lei, față de 49 de lei în prezent, ceea ce reprezintă o diferență de 27 de lei.

Autorizația de circulație provizorie se va scumpi, la rândul său, de la 13 lei la 25 de lei, cu 12 lei mai mult.

Începând cu data stabilită de DGPCI, șoferii vor achita 139 de lei pentru permisul de conducere, 76 de lei pentru certificatul de înmatriculare și 25 de lei pentru autorizația de circulație provizorie.

Modificările îi vizează pe cei care urmează să solicite eliberarea acestor documente după intrarea în vigoare a noilor tarife.

Atenție la plățile făcute înainte de 15 septembrie

DGPCI atrage atenția și asupra momentului în care sunt achitate taxele. Sumele plătite înainte de 15 septembrie 2026 nu vor putea fi utilizate după intrarea în vigoare a noilor tarife.

Prin urmare, persoanele care urmează să solicite unul dintre documentele vizate trebuie să țină cont atât de data depunerii cererii, cât și de momentul în care efectuează plata.

Cum pot fi achitate noile tarife

Tarifele pentru documentele auto, precum și cele aferente plăcilor cu numere de înmatriculare, pot fi achitate prin terminalele SelfPay sau online, prin platforma Ghișeul.ro.

Noile valori intră în vigoare începând cu 15 septembrie 2026, astfel că șoferii care au de obținut permisul, talonul sau o autorizație provizorie de circulație trebuie să ia în calcul costurile majorate.