Se deschid încă 47 km din A7. București – Bacău se face în aproximativ două ore și jumătate

Bucureștiul este conectat de luni, 31 august, cu Bacăul prin drum de mare viteză, după deschiderea circulației pe încă aproximativ 47 de kilometri ai Autostrăzii Moldovei A7. Noile sectoare permit parcurgerea traseului dintre Capitală și Bacău în aproximativ două ore și jumătate, față de peste patru ore pe ruta clasică prin E85.

Circulația este deschisă de la ora 16:00 pe Lotul 2 Adjud – Răcăciuni, cu o lungime de 24,5 kilometri, și pe Lotul 3 Răcăciuni – Bacău, de 21,5 kilometri.

Prin deschiderea noilor sectoare, distanța de aproximativ 286 de kilometri dintre București și Bacău poate fi parcursă pe drum de mare viteză în aproximativ două ore și jumătate.

Diferența este importantă față de traseul clasic pe E85, cunoscut și drept „Drumul Morții”. O simulare pe Google Maps indică aproximativ 4 ore și 31 de minute pentru traseul de 296 de kilometri. Astfel, noua variantă poate aduce șoferilor o economie de cel puțin două ore pe sens, în condiții normale de trafic.

În perioada următoare, după finalizarea lucrărilor de racordare, circulația pe autostradă ar urma să fie extinsă cu încă aproximativ patru kilometri, până la Nodul Rutier Bacău Nord.

Odată cu inaugurarea de luni, ajung să fie funcționali 241,62 kilometri din cei 319 kilometri ai Autostrăzii Moldovei A7 pe traseul Ploiești – Pașcani.

Deschiderea simultană a celor două loturi face ca tronsonul Adjud – Bacău să se numere printre cele mai lungi sectoare de autostradă inaugurate într-o singură zi în România.

Recordul rămâne A1 București – Pitești, cu 95,49 kilometri, deschisă în decembrie 1972. Urmează A2 București – Lehliu Gară, cu 55,7 kilometri, inaugurați în iunie 2004, și tronsonul A7 Focșani – Adjud, de 49 de kilometri, deschis în decembrie 2025.

Cei aproximativ 47 de kilometri dintre Adjud și Bacău ocupă astfel locul al patrulea în acest clasament.

Extinderea autostrăzii vine în contextul în care pe unele dintre tronsoanele deschise anterior au fost semnalate deficiențe tehnice.

CNAIR a solicitat penalități de aproximativ 8,6 milioane de euro pentru probleme constatate pe lotul Mizil – Pietroasele. Printre deficiențele reclamate se numără suduri defectuoase la structurile metalice, asfalt neconform și probleme privind aderența dintre straturi.

Lotul 2 Mizil – Pietroasele, cu o lungime de 28,35 kilometri, a fost recepționat în octombrie 2025, cu o întârziere de 43 de zile. Contractul avea inițial o valoare de 1,25 miliarde de lei, aproximativ 250 de milioane de euro, iar valoarea actualizată ajunsese la momentul recepției la aproximativ 325 de milioane de euro.

Probleme au fost semnalate și pe primul lot Ploiești – Buzău, Dumbrava – Mizil. În luna ianuarie, circulația a fost restricționată temporar pentru efectuarea unor măsurători topografice de urgență în zona kilometrului 15.