Restricții de circulație pe Autostrada A3. Traficul va fi închis în noaptea de marți spre miercuri. Rutele ocolitoare

Șoferii care circulă pe Autostrada A3 Târgu Mureș – Câmpia Turzii trebuie să țină cont de restricțiile programate în noaptea de marți spre miercuri. Circulația va fi închisă temporar, pe rând, pe ambele sensuri, între nodurile rutiere Iernut și Ungheni. Măsurile sunt necesare pentru montarea portalurilor și instalarea unor echipamente destinate sistemelor inteligente de transport.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că primele restricții vor fi aplicate în noaptea de 26 august, între orele 00:00 și 02:00.

În acest interval, circulația va fi închisă pe sensul Câmpia Turzii – Târgu Mureș, între nodul rutier Iernut, situat la kilometrul 18+600 de metri, și nodul rutier Ungheni, de la kilometrul 4+700 de metri.

Șoferii vor fi deviați de pe autostradă pe următorul traseu: nod rutier Iernut → intersecție DN14A → intersecție DN14A cu DN15 → Cipău → Ogra → Sânpaul → nod rutier Ungheni.

După redeschiderea primului sens, lucrările se vor muta pe direcția opusă.

Astfel, între orele 03:00 și 05:00, circulația va fi închisă pe sensul Târgu Mureș – Câmpia Turzii, între nodul rutier Ungheni și nodul rutier Iernut.

În această perioadă, traficul va fi deviat pe ruta: nod rutier Ungheni → A3 km 4+700 m → intersecție DN15 → Sânpaul → Ogra → Cipău → intersecție DN15 cu DN14A → nod rutier Iernut.

Restricțiile sunt programate pe timpul nopții și afectează tronsonul dintre cele două noduri rutiere în intervale diferite pentru fiecare sens de deplasare.

Măsurile sunt necesare pentru executarea unor lucrări de montare a portalurilor și instalarea echipamentelor ITS – Intelligent Transport Systems, respectiv Sisteme Inteligente de Transport.

Aceste sisteme folosesc tehnologii IT, comunicații, senzori și automatizări pentru supravegherea și gestionarea circulației pe autostrăzi.

Prin intermediul lor pot fi monitorizate în timp real condițiile de trafic, accidentele, aglomerația sau situațiile generate de vremea nefavorabilă. Scopul echipamentelor este creșterea siguranței rutiere și îmbunătățirea gestionării traficului.

Șoferii care intenționează să circule în noaptea de marți spre miercuri pe sectorul A3 dintre Iernut și Ungheni trebuie să ia în calcul devierile și să urmeze rutele alternative stabilite pentru cele două intervale de închidere.