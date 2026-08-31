Europa a produs 34,4 miliarde de litri de bere în 2025. Germania conduce detașat clasamentul producătorilor

Țările Uniunii Europene au produs în total 34,4 miliarde de litri de bere în anul 2025, potrivit datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat). Volumul reprezintă o ușoară scădere față de anul 2024, de 0,7%, însă este cu 2,2% mai mare comparativ cu nivelul înregistrat în 2020.

Cea mai mare parte a producției europene a fost reprezentată de berea cu un conținut de alcool de peste 0,5%. Din totalul de 34,4 miliarde de litri, 32,3 miliarde de litri au fost bere cu peste 0,5% alcool, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Berea cu conținut redus de alcool, respectiv sub 0,5%, împreună cu berea fără alcool, a reprezentat 2,1 miliarde de litri din producția totală a Uniunii Europene în 2025.

Germania s-a aflat pe primul loc în clasamentul producătorilor de bere din Uniunea Europeană în 2025. Fabricile germane au produs 7,4 miliarde de litri de bere, reprezentând 21,6% din producția vândută la nivelul Uniunii Europene.

Pe locul al doilea s-a clasat Spania, cu o producție de 5,3 miliarde de litri, echivalentul a 15,5% din producția vândută a UE.

Polonia a ocupat poziția a treia, cu 3,5 miliarde de litri de bere și o pondere de 10,2% din totalul producției vândute în Uniunea Europeană.

Clasamentul primelor cinci țări producătoare de bere a fost completat de Țările de Jos și Franța.

Țările de Jos au produs 2,4 miliarde de litri, reprezentând 6,9% din producția vândută a UE, în timp ce Franța a ajuns la 2,1 miliarde de litri, cu o pondere de 6,0%.

Clasamentul Eurostat este realizat pe baza datelor disponibile și neconfidențiale.

„În 2025, țările Uniunii Europene au produs 34,4 miliarde de litri de bere. Aceasta reprezintă o ușoară scădere de 0,7% față de 2024, dar o creștere de 2,2% comparativ cu 2020. Cea mai mare parte a berii produse, respectiv 32,3 miliarde de litri, a avut un conținut de alcool de peste 0,5%, în timp ce berea cu un conținut redus de alcool, de sub 0,5%, și berea fără alcool au reprezentat 2,1 miliarde de litri. Germania a fost principalul producător de bere din Uniunea Europeană în 2025, cu o producție de 7,4 miliarde de litri, echivalentul a 21,6% din producția vândută a UE. Spania s-a clasat pe locul al doilea, cu 5,3 miliarde de litri, reprezentând 15,5%, urmată de Polonia, cu 3,5 miliarde de litri, respectiv 10,2%. Topul primelor cinci țări producătoare a fost completat de Țările de Jos, cu 2,4 miliarde de litri, respectiv 6,9%, și Franța, cu 2,1 miliarde de litri, reprezentând 6,0%”, arată datele publicate de Eurostat.

Eurostat precizează că, în cazul Țărilor de Jos și al Poloniei, valorile utilizate în clasament se referă la producția realizată pe cont propriu, indicator identificat prin codul OWNPRODQNT.

Datele privind producția totală vândută, care ar trebui să reprezinte suma producției realizate pe cont propriu și a producției obținute prin operațiuni subcontractate, nu sunt disponibile pentru aceste două țări. Motivul este caracterul confidențial al acestor date.