Un nou tronson de autostradă se apropie de deschidere. Ce se întâmplă acum pe A1 Sibiu-Pitești

Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1) ar putea fi deschisă traficului până la finalul acestui an, cu câteva luni înaintea termenului prevăzut în contract, respectiv februarie 2027. Posibilitatea este legată de menținerea ritmului actual al lucrărilor de către constructor.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a transmis că evoluția lucrărilor permite luarea în calcul a unei deschideri anticipate a tronsonului. Secțiunea are o lungime de 9,86 kilometri, iar stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproape 97%.

Una dintre principalele structuri de pe acest tronson, Tunelul Momaia, este aproape finalizată. În prezent, lucrările se concentrează asupra instalațiilor necesare funcționării tunelului și asupra sistemelor care vor permite exploatarea acestuia.

Tunelul Momaia are o lungime de 1.350 de metri, iar lucrările de construcție propriu-zise sunt aproape încheiate. Echipele constructorului lucrează în această etapă la montarea instalațiilor mecanice și electrice. Totodată, sunt instalate sistemele ITS, respectiv sistemele inteligente de transport necesare pentru exploatarea și gestionarea tunelului după deschiderea circulației. Aceste lucrări reprezintă una dintre etapele aflate în desfășurare înaintea finalizării secțiunii.

„Autostrada Sibiu-Pitești (A1): secțiunea 4 (Tigveni – Curtea de Argeș), tot mai aproape de finalizare!

Stadiul fizic al lucrărilor pe cei 9,86 km se apropie de 97%. Tunelul Momaia (1.350 m) este practic finalizat, iar la ora actuală se montează instalații mecanice, electrice și ITS”, a transmis Cristian Pistol.

În paralel cu lucrările din tunel, constructorul continuă intervențiile la clădirile operaționale care vor deservi această structură. Sunt montate echipamentele necesare, iar instalațiile destinate stingerii incendiilor sunt supuse testelor de presiune.

Lucrările de la clădirile operaționale sunt necesare pentru asigurarea funcțiilor tehnice ale tunelului după deschiderea traficului. Echipele montează echipamente și verifică instalațiile prevăzute pentru situații de urgență.

„Se mai lucrează la clădirile operaționale care vor deservi tunelul, unde se montează echipamente și se fac teste de presiune la instalațiile pentru stingerea incendiilor. Dacă antreprenorul austriac (PORR) menține ritmul de lucru, anul acesta se va deschide circulația și pe secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești — în avans față de termenul contractual (februarie 2027)”, mai arată ”, Cristian Pistol.

Constructorul secțiunii este compania austriacă PORR, iar contractul prevede finalizarea lucrărilor în februarie 2027. Evoluția actuală a șantierului a determinat însă conducerea CNAIR să ia în calcul deschiderea circulației înainte de termen.

În cazul în care ritmul de lucru va fi menținut, tronsonul Tigveni – Curtea de Argeș ar putea fi dat în trafic în cursul acestui an. Astfel, secțiunea de 9,86 kilometri s-ar adăuga rețelei deja deschise pe traseul Autostrăzii Sibiu – Pitești.

Deschiderea secțiunii 4 ar permite circulația pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 de kilometri ai Autostrăzii Sibiu – Pitești. Tronsonul Tigveni – Curtea de Argeș reprezintă una dintre secțiunile proiectului care contribuie la realizarea legăturii de mare viteză dintre Sibiu și Pitești, peste Carpați.

„Se va putea circula astfel pe aproximativ 54 km din cei 122 km ai autostrăzii Sibiu-Pitești (#A1).

Valoarea contractului este de 1,678 miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027”, a mai scris Pistol, pe contul său de socializare.

Secțiunea Tigveni – Curtea de Argeș are 9,86 kilometri și include Tunelul Momaia, cu o lungime de 1,35 kilometri. Finalizarea lucrărilor de pe acest tronson este legată de încheierea lucrărilor la tunel, la instalațiile aferente și la celelalte elemente necesare deschiderii traficului.

Contractul pentru construcția secțiunii 4 Tigveni – Curtea de Argeș are o valoare de 1,678 miliarde de lei, fără TVA. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Termenul contractual pentru finalizarea lucrărilor este februarie 2027, însă autoritățile estimează că traficul ar putea fi deschis mai devreme dacă antreprenorul păstrează ritmul actual de execuție.

„Dacă antreprenorul austriac (PORR) menține ritmul de lucru, anul acesta se va deschide circulația și pe secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești – în avans față de termenul contractual (februarie 2027)”, a transmis Cristian Pistol.

În acest scenariu, tronsonul Tigveni – Curtea de Argeș ar intra în circulație cu câteva luni înaintea termenului prevăzut în contract. Odată cu deschiderea sa, aproximativ 54 de kilometri din cei 122 de kilometri ai Autostrăzii Sibiu – Pitești ar urma să fie disponibili pentru trafic.