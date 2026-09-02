Reguli noi pentru mii de șoferi cu permis categoria B și BE. Certificatul care trebuie obținut obligatoriu

Șoferii care dețin permis pentru categoria B sau BE și efectuează anumite operațiuni de transport rutier contra cost intră sub noi reguli privind pregătirea profesională. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a stabilit condițiile în care poate fi obținut certificatul de pregătire profesională (CPP), după ce obligația deținerii documentului a fost introdusă prin OG nr. 5/2026. Pentru transportul rutier internațional contra cost, certificatul devine obligatoriu de la 1 ianuarie 2027.

OG nr. 5/2026 a introdus în legislația transporturilor rutiere obligația ca șoferii care au permise corespunzătoare categoriilor B și BE și efectuează operațiuni de transport rutier contra cost ce intră sub incidența ordonanței să dețină un certificat de pregătire profesională.

Noile detalii privind pregătirea și atestarea acestor conducători auto au fost stabilite prin Ordinul MTI nr. 801/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 711 din 26 august 2026.

Începând cu 31 august 2026, pregătirea necesară obținerii certificatului se realizează în centre autorizate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Este vorba despre centrele de pregătire și perfecționare profesională autorizate să organizeze cursuri pentru conducătorii auto care transportă mărfuri cu autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.

Pentru noile cursuri CPP vor fi utilizate suporturile de curs aferente categoriei CPC marfă, iar pregătirea va fi asigurată de lectori atestați.

Ordinul stabilește expres un termen important pentru șoferii care efectuează transport internațional.

De la 1 ianuarie 2027, deținerea CPP devine obligatorie pentru conducătorii auto cu permis B și/sau BE care efectuează operațiuni de transport rutier internațional contra cost, în condițiile OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

Așadar, regula nu trebuie prezentată ca o obligație nouă pentru toți șoferii care au permis categoria B. Ea privește conducătorii auto care desfășoară operațiunile de transport rutier contra cost vizate de legislație.

Autoritatea Rutieră Română precizează că persoanele interesate trebuie mai întâi să se adreseze unui centru de pregătire și perfecționare pentru înscrierea la curs.

După absolvirea cursului, candidatul susține un examen teoretic. Pentru prezentarea la examen, ARR indică drept documente necesare cartea de identitate și permisul de conducere, ambele valabile, precum și dovada achitării tarifului de examinare.

Ordinul nr. 801/2026 reglementează, de asemenea, documentele echivalente care pot fi prezentate de cetățenii altor state, precum și situația celor care au permisul depus pentru preschimbare.

ARR a anunțat și tarifele aferente procedurii. Susținerea examenului teoretic costă 100 de lei, iar pentru eliberarea certificatului de pregătire profesională se achită 200 de lei.

Autoritatea recomandă plata online a tarifelor prin platforma dedicată rovinietelor. Atunci când plata este identificată pe baza CNP-ului, nu mai este necesară prezentarea dovezii achitării tarifului.

Prin urmare, șoferii care desfășoară activitățile de transport vizate de noile prevederi trebuie să țină cont atât de cursul de pregătire și examen, cât și de termenul de 1 ianuarie 2027, stabilit pentru obligativitatea CPP în cazul transportului rutier internațional contra cost.

Comunicatul oficial ARR privind certificatul CPP