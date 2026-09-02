Gluma care a scăpat de sub control: de ce a ajuns poliția să intervină în cauzul „Cat in the Hat”

Un trend viral apărut pe rețelele sociale a necesitat intervenția poliției în mai multe zone din SUA, după ce elevii au început să primească mesaje și materiale video care sugerau că personajul „Cat in the Hat” ar urma să apară la școlile sau locuințele lor.

Trendul presupune distribuirea unor imagini și videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care o persoană costumată în celebrul personaj creat de Dr. Seuss pare să urmărească diferite persoane. Conținutul s-a răspândit în mai multe comunități, iar unele dintre postări au ajuns să provoace îngrijorare în rândul elevilor și familiilor acestora, potrivit celor relatate de The Independent.

Deși materialele sunt prezentate de adolescenți drept o glumă sau o provocare online, unele dintre ele au depășit zona divertismentului, ajungând să includă mesaje care pot fi percepute drept amenințări.

Polițiștii au fost sesizați în mai multe situații în care elevii s-au temut că persoana prezentată în imaginile distribuite ar putea apărea în apropierea școlilor sau a locuințelor lor. Situația a determinat autoritățile să avertizeze că astfel de conținuturi, chiar dacă sunt create și distribuite ca parte a unui trend, pot avea consecințe atunci când generează teamă sau alarmă în rândul celor vizați.

În Kentucky, Allen County-Scottsville Crime Task Force a început o anchetă după ce mai mulți elevi au reclamat că au primit pe Snapchat și pe alte platforme de socializare mesaje amenințătoare de la o persoană care se prezenta drept „Cat in the Hat”.

Autoritățile au anunțat că au identificat minorul aflat în spatele unui cont de TikTok asociat investigației și au precizat că situația este tratată în consecință. Un alt minor asociat cu videoclipurile care vizau Allen County s-a predat poliției.

Potrivit WKRN, acesta riscă acuzații penale, însă autoritățile au precizat că nu va primi sancțiuni mai severe. Ancheta a urmărit să stabilească modul în care au fost create și distribuite materialele care au ajuns la elevi.

Task force-ul din Kentucky a explicat că fenomenul nu s-a limitat la Allen County și că trendul s-a extins în alte zone. Autoritățile au descris modul în care adolescenții folosesc instrumente de inteligență artificială pentru a crea conținut care pare să anunțe apariția personajului în anumite locuri.

„Tinerii creează conturi și folosesc imagini și videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a face să pară că personajul vine în orașul, școala, cartierul lor sau chiar după anumite persoane”, au transmis autoritățile.

Polițiștii au avertizat că un astfel de trend poate deveni o problemă serioasă atunci când mesajele și imaginile distribuite îi determină pe elevi să se teamă pentru propria siguranță. În acest context, autoritățile au intervenit în situațiile în care conținutul online a fost reclamat drept amenințător.

Trendul „Cat in the Hat” a dus la o intervenție a poliției și în Colorado, unde un elev în vârstă de 14 ani de la Grand Junction High School a fost arestat luni. Poliția a fost informată despre o postare publicată pe TikTok care făcea referire la trend și sugera că o persoană ar putea apărea la o școală gimnazială locală și, la întâmplare, ăn casele oamenilor. Postarea a fost tratată de autorități drept un conținut menit să provoace teamă.

„Postările sunt menite să provoace alarmă și frică în rândul oamenilor”, a declarat Poliția din Grand Junction într-o postare pe Facebook.

Adolescentul a fost acuzat de interferență cu personalul, cadrele didactice sau elevii instituțiilor de învățământ și de hărțuire. Ulterior, acesta a fost eliberat și predat părinților.

Poliția din Grand Junction a precizat că tratează cu seriozitate sesizările referitoare la siguranța din școli și că va continua să colaboreze cu autoritățile locale pentru protejarea elevilor, a personalului și a unităților de învățământ.