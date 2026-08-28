Zgomote, pietre aruncate și persoane mascate. Farsele de pe TikTok au ajuns să sperie sate întregi

Un trend apărut pe TikTok, asociat cu „strigoi”, a ajuns să provoace îngrijorare în mai multe localități. Farsele presupun apariții nocturne ale unor persoane mascate, care intră în curțile oamenilor, urlă, aruncă pietre și distrug obiecte pentru a-i speria pe localnici.

Două astfel de situații au fost reclamate Poliției, una în județul Buzău și cealaltă în județul Brăila. Într-un sat din Brăila, camerele de supraveghere au surprins două persoane care încercau să pătrundă pe o proprietate privată.

Cei doi tineri erau mascați și aveau asupra lor bâte. Localnicii presupun că aceștia, dar și alte persoane, ar putea fi responsabili pentru zgomotele produse pe timpul nopții.

Situații similare au fost semnalate și în mai multe comune din județul Buzău. Oamenii au reclamat zgomote puternice, iar în unele cazuri au spus că se tem că pietre de mari dimensiuni ar putea fi aruncate pe acoperișurile locuințelor.

În localitatea Boldu, mai multe persoane au apelat numărul de urgență 112 după ce au auzit zgomote puternice în timpul nopții. Oamenii au reclamat că nu știu ce se întâmplă și au luat în calcul posibilitatea ca pe acoperișurile caselor să fie aruncate pietre de mari dimensiuni.

În ultimele săptămâni, temerile localnicilor au determinat unele persoane să rămână peste noapte în propriile curți pentru a asigura paza. Oamenii s-au temut inclusiv de posibile furturi și au încercat să își supravegheze locuințele pe timpul nopții.

Și în localitatea Puiești, din județul Buzău, au fost înregistrate apeluri la 112. Persoanele care au cerut ajutor au relatat că, pe timpul nopții, se aud zgomote puternice.

Polițiștii le cer oamenilor să își păstreze calmul atunci când se confruntă cu astfel de situații. În cazul unor situații limită, recomandarea este ca oamenii să apeleze numărul 112, fără să încerce să își facă singuri dreptate.

În Brăila, imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată două persoane mascate care încearcă să intre pe o proprietate privată. Tinerii aveau bâte asupra lor, iar apariția lor a alimentat suspiciunile localnicilor cu privire la zgomotele produse noaptea.

Fenomenul este asociat de localnici cu trendul de pe TikTok care presupune farse inspirate de imaginea unor „strigoi”. În astfel de situații, persoanele implicate urmăresc să îi sperie pe cei aflați în locuințe, inclusiv prin urlete, zgomote puternice, aruncarea unor pietre și distrugerea unor obiecte.

În județul Buzău, asemenea situații au fost raportate în mai multe comune. Printre localitățile în care oamenii au sunat la 112 se numără Boldu și Puiești, după ce au auzit zgomote puternice în timpul nopții.

În unele cazuri, localnicii au rămas peste noapte în curți, de teamă că astfel de apariții ar putea avea legătură și cu posibile furturi. Polițiștii recomandă ca orice situație limită să fie sesizată prin numărul 112 și atrag atenția că oamenii nu trebuie să încerce să își facă singuri dreptate.