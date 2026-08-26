Marcel Ciolacu schimbă strategia la CJ Buzău. Ce vrea să facă pentru a nu mai depinde de Guvern

Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, consideră că instituția trebuie să își dezvolte propriile surse de venit și să reducă dependența de fondurile alocate de Guvern. În viziunea sa, administrația județeană are un rol mai larg decât gestionarea drumurilor și repartizarea banilor către primării.

Marcel Ciolacu susține că administrația județeană trebuie să își asume un rol mai important în dezvoltarea județului și să construiască mecanisme prin care să obțină venituri proprii. El a arătat că relația cu administrațiile locale trebuie să depășească distribuirea fondurilor și gestionarea infrastructurii rutiere.

„Rolul Consiliului Judeţean cumva a început să se confunde cu „trebuie să facem drumuri şi să împărţim bani la primari”. Rolul Consiliului Judeţean este unul mult mai amplu”, a spus Marcel Ciolacu.

Potrivit președintelui CJ Buzău, instituția trebuie să devină un partener pentru municipiul Buzău, dar și pentru municipiul Râmnicu Sărat și pentru celelalte localități din județ. Ideea este legată de o schimbare a modului în care administrația județeană își gestionează resursele și proiectele.

Marcel Ciolacu afirmă că dependența de alocările de la bugetul central nu poate reprezenta o soluție permanentă pentru Consiliul Județean. În acest context, el susține că instituția trebuie să identifice proiecte capabile să genereze venituri și să îi ofere o mai mare autonomie financiară.

„Consiliul Judeţean trebuie să aibă şi venituri. Nu putem aştepta la nesfârşit să împărţim banii de la Guvern sau să fim nemulţumiţi încontinuu dacă Guvernul trimite mai mulţi sau mai puţini bani”, a mai subliniat Marcel Ciolacu.

Printre investițiile indicate ca posibile surse de venit se află viitorul depozit de deșeuri și proiectul privind aducțiunea de apă de la Siriu. Cele două proiecte sunt menționate de președintele CJ Buzău în contextul strategiei de dezvoltare a unor surse proprii de finanțare.

În cazul viitorului depozit de deșeuri, Consiliul Județean ar urma să preia responsabilitatea pentru proiectare și pentru procedurile necesare obținerii autorizației de construire. Ulterior, administrația județeană va decide dacă investiția va fi realizată prin forțe proprii sau printr-un parteneriat.

Un alt proiect indicat de Marcel Ciolacu este aducțiunea de apă de la Siriu. Pentru această investiție au fost deja inițiate discuții cu reprezentanții Companiei de Apă și cu primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

Potrivit declarațiilor președintelui CJ Buzău, proiectul este analizat împreună cu instituțiile și autoritățile locale implicate. Discuțiile vizează modalitatea prin care investiția ar putea fi dezvoltată și gestionată.

Aducțiunea de apă de la Siriu este astfel inclusă între proiectele prin care administrația județeană urmărește să își extindă capacitatea de a genera venituri. Ciolacu a precizat că dialogul cu Compania de Apă și cu administrația municipiului Buzău a început deja.

În paralel, pentru depozitul de deșeuri, Consiliul Județean urmează să parcurgă etapele legate de proiectare și autorizare, înainte de stabilirea formei în care va fi realizată investiția.

Marcel Ciolacu a anunțat că toate proiectele aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Buzău au fost aprobate în unanimitate. El a precizat că administrația județeană a demarat mai multe proiecte finanțate din fonduri europene, care intră astfel în etapele următoare.

Investițiile vizează în principal infrastructura și turismul, considerate direcții importante pentru dezvoltarea județului. Ciolacu a subliniat că modernizarea drumurilor contribuie la o mai bună conectare a comunităților și la accesul către zonele turistice din Buzău. Președintele CJ Buzău a mai transmis că administrația județeană va continua să atragă finanțări și să implementeze proiectele aprobate.