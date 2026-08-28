Portița din magazine pe care puțini cumpărători o observă. Cum ajungi să plătești mai mult pentru mai puțin
SURSA FOTO: Dreamstime - inflatie, preturi magazin
Cantitatea unui produs poate fi redusă, în timp ce prețul rămâne aproape neschimbat, iar diferența nu este întotdeauna ușor de observat de cumpărători. Fenomenul este cunoscut drept „shrinkflation” și poate afecta atât produsele alimentare, cât și articolele pentru casă sau cele destinate îngrijirii personale.
Ambalajul arată aproape la fel. Ce se poate ascunde în spatele unei mici reduceri de preț
În astfel de situații, ambalajul poate părea neschimbat, în timp ce cantitatea efectivă de produs este mai mică. Dacă prețul nu scade proporțional, consumatorul ajunge să plătească o sumă similară pentru o cantitate redusă.
De doi ani, comercianții au obligația de a-i informa pe cumpărători atunci când cantitatea unui produs este diminuată fără ca prețul să fie redus corespunzător. Cu toate acestea, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) continuă să identifice astfel de situații în urma controalelor.
Anul acesta, controalele ANPC au dus la aplicarea unor amenzi de peste 300.000 de lei pentru nereguli legate de produse alimentare și articole de uz casnic al căror gramaj a fost redus fără o diminuare corespunzătoare a prețului.
Mai puțin produs pentru o sumă apropiată
ANPC atrage atenția asupra extinderii fenomenului „shrinkflation”, prin care cantitatea aflată într-un ambalaj este micșorată, în timp ce prețul rămâne același sau este redus într-o măsură mult mai mică. Diferența poate fi dificil de sesizat, mai ales atunci când este vorba despre produse cumpărate frecvent.
Pentru cumpărător, efectul se poate vedea în costul total al cumpărăturilor. Dacă un produs este achiziționat în mod constant, o reducere a cantității poate însemna că aceeași sumă de bani acoperă, în timp, o cantitate mai mică.
Fenomenul nu se referă doar la alimente. Potrivit ANPC, modificările de cantitate pot apărea și la produse de uz casnic sau la articole destinate îngrijirii personale.
Autoritatea precizează că reducerea cantității unui produs nu este, prin ea însăși, o încălcare a legislației. Problema apare atunci când modificarea nu este prezentată transparent, iar informațiile disponibile cumpărătorului pot crea o imagine eronată asupra cantității pe care acesta o achiziționează.
Ce spune ANPC despre această metodă
În cazul produselor achiziționate în mod constant, diminuarea cantității poate avea un impact considerabil asupra bugetului lunar al consumatorilor. Fenomenul poate viza o categorie largă de produse, de la alimente și produse de uz casnic până la produse destinate îngrijirii personale.
Reducerea cantității unui produs nu reprezintă, în sine, o încălcare a legii. Neconformitatea intervine atunci când consumatorul nu este informat în mod transparent cu privire la această modificare, iar prezentarea produsului sau informațiile oferite sunt de natură să îl inducă în eroare cu privire la cantitatea achiziționată.
În acest context, diferența dintre cantitatea inițială și cea actuală a produsului poate deveni relevantă pentru cumpărător, mai ales atunci când prețul de vânzare nu se modifică într-o proporție similară.
ANPC a identificat în urma controalelor situații în care gramajul unor produse alimentare și articole de uz casnic a fost redus, fără ca diminuarea prețului să fie proporțională.
Cum poate fi evitată informarea explicită
Regulile referitoare la informarea consumatorilor în cazul reducerii cantității au dus și la apariția unei modalități prin care obligația de avertizare poate fi evitată. Potrivit informațiilor prezentate de ANPC, prețul poate fi diminuat într-o proporție foarte mică, inclusiv cu 1%.
Într-o asemenea situație, reducerea prețului poate fi mult mai mică decât reducerea cantității. Astfel, chiar dacă suma plătită la casă este ușor mai mică, raportarea costului la kilogram sau la litru poate indica un preț mai mare decât cel anterior.
Pentru cumpărător, diferența nu este întotdeauna evidentă dacă este urmărit doar prețul afișat pe eticheta de la raft. Ambalajul poate avea, de asemenea, un aspect similar, ceea ce face mai dificilă observarea modificării cantității.
Controalele realizate de ANPC în acest an au vizat și astfel de situații. În urma verificărilor, autoritatea a aplicat amenzi care depășesc 300.000 de lei pentru neregulile constatate la produse alimentare și articole de uz casnic.
Indicatorul care arată costul real al produsului
ANPC recomandă cumpărătorilor să acorde atenție nu doar prețului de vânzare afișat cu caractere mari, ci și prețului raportat la unitatea de măsură. Acesta poate fi exprimat în lei pe kilogram, litru sau bucată, în funcție de produs.
Compararea acestui indicator poate arăta dacă un produs care pare să coste aproximativ la fel a devenit, de fapt, mai scump în raport cu cantitatea oferită. Metoda permite și compararea mai ușoară între produse cu gramaje diferite.
Autoritatea recomandă verificarea cantității nete înainte de cumpărare și compararea prețului raportat la unitatea de măsură. De asemenea, este utilă urmărirea în timp a aceluiași produs și a aceleiași mărci, în special atunci când ambalajul suferă modificări.
„Consumatorii nu trebuie să se limiteze la compararea prețului final sau la aspectul ambalajului. Ce pot face consumatorii?
- ANPC recomandă consumatorilor:
- să verifice cantitatea netă înainte de achiziționare;
- să compare prețul pe kilogram/litru/bucată, după caz;
- să compare aceeași marcă și același produs în timp, atunci când observă modificări ale ambalajului;
- să nu se lase influențați exclusiv de dimensiunea ambalajului, aspectul acestuia sau prețul afișat;
- să păstreze bonul fiscal și, atunci când consideră că au fost induși în eroare, să se adreseze ANPC”, spun reprezentanții ANPC.
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