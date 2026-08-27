Plătești aceeași sumă, dar primești mai puțin. Fenomenul asupra căruia ANPC atrage atenția
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Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția consumatorilor asupra fenomenului cunoscut sub denumirea de „shrinkflation”, prin care cantitatea unui produs poate fi redusă, în timp ce prețul rămâne neschimbat sau nu scade proporțional.
Același produs, aceeași sumă, dar ceva este diferit. Ce observă ANPC
Modificarea poate trece neobservată, mai ales atunci când este vorba despre produse cumpărate în mod constant. „Shrinkflation” presupune, astfel, o diminuare a cantității oferite consumatorului pentru aceeași sumă de bani. În aceste situații, prețul afișat poate rămâne același, deși cantitatea netă a produsului este mai mică decât anterior.
Fenomenul poate fi întâlnit la categorii variate de produse, de la alimente și articole de uz casnic până la produse destinate îngrijirii personale. Potrivit ANPC, impactul asupra consumatorilor poate fi mai dificil de observat atunci când aceștia se raportează în principal la prețul final sau la aspectul ambalajului.
Cum poate influența „shrinkflation” bugetul consumatorilor
Potrivit unui comunicat al autorității, diminuarea cantității poate avea efecte asupra bugetului, în special în cazul produselor cumpărate frecvent. O reducere aparent mică a cantității poate deveni relevantă atunci când produsul este achiziționat constant pe parcursul unei perioade mai lungi.
„În cazul produselor achiziționate în mod constant, diminuarea cantității poate avea un impact considerabil asupra bugetului lunar al consumatorilor. Fenomenul poate viza o categorie largă de produse, de la alimente și produse de uz casnic până la produse destinate îngrijirii personale. Reducerea cantității unui produs nu reprezintă, în sine, o încălcare a legii. Neconformitatea intervine atunci când consumatorul nu este informat în mod transparent cu privire la această modificare, iar prezentarea produsului sau informațiile oferite sunt de natură să îl inducă în eroare cu privire la cantitatea achiziționată”, se arată în comunicat.
ANPC precizează că simpla reducere a cantității unui produs nu constituie, prin ea însăși, o încălcare a legislației. Problema apare atunci când informațiile puse la dispoziția consumatorului nu prezintă în mod transparent modificarea sau când modul de prezentare poate crea o imagine eronată asupra cantității cumpărate.
Ce trebuie verificat înainte de cumpărare
Pentru a identifica mai ușor eventualele modificări ale cantității, ANPC recomandă consumatorilor să verifice informațiile înscrise pe ambalaj. Un element important este cantitatea netă, care trebuie analizată împreună cu prețul produsului.
Un alt reper important îl reprezintă prețul pe unitatea de măsură, precum prețul pe kilogram sau pe litru. Acesta poate oferi o imagine mai clară asupra costului efectiv al produsului și permite comparații între variante cu cantități diferite.
Consumatorii sunt sfătuiți să nu se limiteze la prețul final afișat și nici la dimensiunea sau aspectul ambalajului. Un ambalaj asemănător celui folosit anterior poate conține o cantitate diferită, motiv pentru care informațiile privind cantitatea netă și prețul pe unitatea de măsură devin relevante.
Recomandările transmise de ANPC
Pentru a putea observa mai ușor eventualele modificări ale cantității, consumatorii pot compara produsele cumpărate în timp, în special atunci când sesizează schimbări ale ambalajului. Compararea aceleiași mărci și a aceluiași produs poate evidenția diferențele de cantitate.
„ANPC recomandă consumatorilor:
- să verifice cantitatea netă înainte de achiziționare;
- să compare prețul pe kilogram/litru/bucată, după caz;
- să compare aceeași marcă și același produs în timp, atunci când observă modificări ale ambalajului;
- să nu se lase influențați exclusiv de dimensiunea ambalajului, aspectul acestuia sau prețul afișat;
- să păstreze bonul fiscal și, atunci când consideră că au fost induși în eroare, să se adreseze ANPC”, potrivit comunicatului emis de instituție.
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