Acciza la motorină rămâne redusă cu 25%. Ce înseamnă prelungirea măsurii pentru șoferi

Ministerul Finanțelor prelungește reducerea cu 25% a accizei la motorina standard pentru perioada 16–30 septembrie 2026. Măsura aplicată în România urma să expire pe 15 septembrie. Menținerea acesteia este prevăzută într-o înștiințare transmisă retailerilor de carburanți. Decizia intervine pe fondul creșterii cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă.

Acciza la motorina standard rămâne cu 25% sub nivelul standard în intervalul 16–30 septembrie, ceea ce înseamnă o taxă de aproximativ 2,1 lei pentru fiecare litru de carburant.

Pentru prima jumătate a lunii septembrie, Ministerul Finanțelor fixase nivelul efectiv la 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri. Valoarea rezulta din aplicarea unei reduceri de 701,07 lei la 1.000 de litri, după majorarea facilității fiscale de la 20% la 25%.

Prelungirea păstrează astfel taxa aplicată în prima parte a lunii. Acciza nu scade suplimentar, însă nici nu revine la nivelul standard în următoarele două săptămâni.

Ministerul Finanțelor invocă evoluțiile de pe piața carburanților pentru păstrarea reducerii la plafonul de 25%, în condițiile în care atât cotațiile externe, cât și prețurile achitate de șoferi au continuat să urce.

Potrivit Economica.net, documentul ministerului indică, pentru noua perioadă analizată, o creștere de aproximativ 51% a cotației Platts pentru motorină și un avans de circa 27% al prețului mediu la pompă. Aceste valori justifică aplicarea în continuare a reducerii maxime permise de mecanism.

Conform informațiilor prezentate, mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026 prevede reevaluarea accizei o dată la două săptămâni. Analiza ia în calcul evoluția cotațiilor internaționale ale motorinei și a prețului mediu de vânzare la pompă.

Menținerea facilității fiscale pentru a doua jumătate a lunii septembrie nu presupune o nouă scădere automată a prețului motorinei cu valoarea reducerii de acciză.

Prețurile actuale includ deja reducerea aplicată în perioada 1–15 septembrie. Prin prelungirea măsurii, Ministerul Finanțelor evită o creștere a taxării de la 16 septembrie, care ar fi intervenit dacă facilitatea de 25% ar fi fost diminuată sau eliminată.

Suma plătită de șoferi depinde în continuare de cotațiile internaționale ale produselor petroliere, de cursul valutar și de politica comercială a companiilor din domeniu. În aceste condiții, scumpirea produselor pe piețele externe poate menține presiunea asupra prețurilor de la pompă chiar dacă acciza rămâne redusă.

Schema permite ajustarea treptată a reducerii, în funcție de evoluția pieței, iar în a doua jumătate a lunii august aceasta fusese stabilită la 20%.

Pentru intervalul 1–15 septembrie, Ministerul Finanțelor a crescut reducerea la 25%, plafonul prevăzut de mecanismul actual. Același procent va fi aplicat și în perioada 16–30 septembrie.

Nivelul accizei pentru perioada următoare va fi stabilit după o nouă evaluare a cotațiilor internaționale și a prețurilor carburanților.