Prețuri la pompă, 14 septembrie.Carburanții s-au scumpit. Cât costă benzina și motorina luni

Prețurile carburanților rămân ridicate la începutul săptămânii. Luni, 14 septembrie, benzina standard costă în medie 9,95 lei pe litru, în timp ce motorina standard a ajuns la 10,53 lei pe litru, după o nouă scumpire. Comparativ cu 30 iunie, șoferii plătesc cu aproximativ 1,30 lei mai mult pentru fiecare litru de benzină sau motorină.

Motorina standard s-a scumpit luni cu 4 bani pe litru față de ziua precedentă, echivalentul unei creșteri de 0,4%. Prețul mediu la nivel național a ajuns astfel la 10,53 lei/litru, potrivit datelor PretCarburant.ro.

Datele centralizate din 1.311 stații arată că motorina standard se vinde cu prețuri cuprinse între 10,18 și 10,72 lei/litru.

Creșterea este mult mai vizibilă dacă prețurile actuale sunt comparate cu cele de la începutul verii. Față de 30 iunie, litrul de motorină este mai scump cu 1,31 lei, respectiv cu 14,2%.

Cel mai mic preț identificat luni este de 10,18 lei/litru, la o stație Rompetrol din Lugoj, județul Timiș.

În cazul benzinei standard, prețul mediu național nu s-a modificat față de ziua precedentă și se menține la 9,95 lei/litru.

În cele 1.309 stații incluse în monitorizare, prețurile sunt cuprinse între 9,65 și 9,98 lei/litru. Cel mai ieftin litru de benzină standard a fost identificat la o stație Socar din Aștileu, județul Bihor, unde prețul este de 9,65 lei.

Chiar dacă de la o zi la alta prețul a rămas stabil, diferența față de 30 iunie este semnificativă. Benzina este acum cu 1,29 lei pe litru mai scumpă, ceea ce înseamnă un avans de 14,9%.

GPL-ul se menține, la rândul său, la o medie națională de 4,69 lei/litru. Prețurile variază între 4,28 și 4,99 lei/litru, iar față de 30 iunie creșterea este de 14 bani, respectiv 3,1%.

Cel mai mic preț pentru GPL este de 4,28 lei/litru, la o stație Rompetrol din Buftea, județul Ilfov.

Diferențele dintre marile orașe sunt relativ reduse. În București, benzina standard costă în medie 9,95 lei/litru, iar motorina 10,50 lei/litru.

La Cluj-Napoca, prețurile medii sunt de 9,96 lei/litru pentru benzină și 10,55 lei pentru motorină. În Timișoara, benzina costă tot 9,96 lei, iar motorina 10,54 lei.

La Iași, media este de 9,96 lei pentru benzină și 10,55 lei pentru motorină, în timp ce în Constanța motorina ajunge la 10,56 lei/litru, iar benzina la 9,96 lei.

În Brașov, șoferii plătesc în medie 9,96 lei pentru un litru de benzină și 10,50 lei pentru motorină. La Craiova, valorile sunt de 9,95 lei, respectiv 10,53 lei, iar la Oradea de 9,96 lei și 10,54 lei.

La nivel județean, Gorjul înregistrează cea mai mică medie pentru benzina standard, de 9,93 lei/litru. La polul opus se află Galațiul, cu o medie de 9,97 lei/litru.

Pentru motorină, cea mai redusă medie este în Botoșani, unde litrul costă 10,48 lei. Cea mai ridicată medie este în Giurgiu, de 10,58 lei/litru.

Datele PretCarburant.ro sunt obținute prin monitorizarea a 1.837 de stații din întreaga țară, prețurile fiind actualizate la fiecare două ore.

Pe piața internațională, petrolul Brent este cotat la 104,61 dolari pe baril, fără modificări față de cotația precedentă.

Față de 30 iunie, diferența este însă considerabilă. Atunci, Brent era cotat la 73,66 dolari pe baril, ceea ce înseamnă că nivelul actual este cu 42% mai ridicat.