Prețuri carburanți joi, 10 septembrie. Benzina și motorina s-au scumpit din nou. Cât plătesc șoferii la pompă

Prețuri carburanți joi, 10 septembrie. Platforma PretCarburant a publicat datele privind prețurile înregistrate de benzină, motorină și GPL în România în ziua de joi, 10 septembrie. Potrivit informațiilor disponibile, prețul mediu național al benzinei standard a ajuns la 9,83 lei pe litru, în timp ce motorina standard a avut o medie de 10,33 lei pe litru. În cazul GPL-ului, media națională a fost de 4,69 lei pe litru.

În cazul benzinei standard, prețurile au fost cuprinse între 9,65 și 9,88 lei pe litru. Media națională de 9,83 lei pe litru este cu 3 bani, respectiv 0,3%, mai mare decât în ziua precedentă. Comparativ cu 30 iunie, benzina s-a scumpit cu 117 bani pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 13,5%, potrivit datelor publicate de PretCarburant.

Motorina standard a avut joi prețuri cuprinse între 10,18 și 10,36 lei pe litru. Media națională, de 10,33 lei pe litru, este cu 1 ban, respectiv 0,1%, peste nivelul din ziua precedentă. Față de 30 iunie, prețul mediu al motorinei este mai mare cu 111 bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 12,0%.

În ceea ce privește GPL-ul, prețurile au variat între 4,28 și 4,99 lei pe litru. Media națională a fost de 4,69 lei pe litru, nivel neschimbat față de ziua precedentă. Comparativ cu 30 iunie, GPL-ul este mai scump cu 14 bani pe litru, adică 3,1%.

Datele au fost centralizate de la 1.309 stații pentru benzina standard, de la 1.311 stații pentru motorina standard și de la 307 stații pentru GPL.

Joi, 10 septembrie, cel mai mic preț pentru benzina standard a fost de 9,65 lei pe litru. Acesta a fost înregistrat la stația Socar din Astileu, județul Bihor.

Pentru motorina standard, cel mai mic preț a fost de 10,18 lei pe litru, la stația Rompetrol din Lugoj, județul Timiș.

În cazul GPL-ului, cel mai mic preț a fost de 4,28 lei pe litru, la stația Rompetrol din Buftea, județul Ilfov.

În București, prețul mediu al benzinei standard a fost de 9,83 lei pe litru, iar cel al motorinei standard a fost de 10,33 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina a avut o medie de 9,84 lei pe litru, iar motorina de 10,33 lei pe litru. În Timișoara, media pentru benzină a fost de 9,85 lei pe litru, iar pentru motorină de 10,33 lei pe litru.

La Iași, benzina a avut un preț mediu de 9,84 lei pe litru, în timp ce motorina a fost la 10,33 lei pe litru. În Constanța, media benzinei a fost de 9,84 lei pe litru, iar cea a motorinei de 10,34 lei pe litru.

În Brașov, benzina a avut o medie de 9,83 lei pe litru, iar motorina de 10,33 lei pe litru. În Craiova, media pentru benzină a fost de 9,84 lei pe litru, iar pentru motorină de 10,32 lei pe litru.

În Oradea, prețul mediu al benzinei standard a fost de 9,84 lei pe litru, iar cel al motorinei standard a fost de 10,33 lei pe litru.

Carburant Medie națională Min – Max vs ieri vs 30 iunie Benzină standard · 1309 stații 9,83 lei 9,65 – 9,88 +3 bani (+0,3%) +117 bani (+13,5%) Motorină standard · 1311 stații 10,33 lei 10,18 – 10,36 +1 ban (+0,1%) +111 bani (+12,0%) GPL · 307 stații 4,69 lei 4,28 – 4,99 neschimbat (0%) +14 bani (+3,1%)

La nivelul județelor, cea mai mică medie pentru benzina standard a fost înregistrată în Alba, unde aceasta a ajuns la 9,82 lei pe litru. Cea mai mare medie pentru benzină a fost consemnată în Galați, la 9,85 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, cea mai mică medie județeană a fost în Sălaj, la 10,30 lei pe litru. La polul opus, cea mai mare medie a fost înregistrată în Ilfov, la 10,34 lei pe litru.

În aceeași zi, petrolul Brent era cotat la 101,64 dolari pe baril. Cotația era cu 2,33 dolari mai mare față de cea precedentă. Comparativ cu 30 iunie, când petrolul Brent era cotat la 73,66 dolari pe baril, nivelul din 10 septembrie este cu 38,0% mai ridicat.