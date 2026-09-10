Harta „tulburătoare” publicată de Trump provoacă revoltă în Europa. America de Nord, prezentată sub steagul SUA

Danemarca și Islanda au criticat public o imagine distribuită de președintele american Donald Trump, în care Groenlanda, Islanda și mai multe alte teritorii apar sub drapelul Statelor Unite. Reacțiile au ajuns până la nivel diplomatic, ministrul islandez de Externe convocându-l pe ambasadorul SUA pentru explicații. Harta a provocat nemulțumiri și în Franța, după ce mai multe teritorii franceze au fost reprezentate în același mod.

Donald Trump a publicat imaginea luni, pe platforma Truth Social, fără să ofere explicații. Pe hartă, Canada, Groenlanda, Islanda, Mexicul, America Centrală și zona Caraibelor sunt acoperite de steagul american și apar sub denumirea „Statele Unite ale Americii”.

Postarea vine în condițiile în care liderul de la Casa Albă a vorbit în repetate rânduri despre preluarea controlului asupra Groenlandei și a evocat inclusiv posibilitatea ca Canada să devină al 51-lea stat american.

Ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, a criticat imaginea distribuită de liderul american.

„Este tulburător și, din multe puncte de vedere, complet nepotrivit”, a declarat ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, pentru postul DR.

Oficialul danez consideră că postarea arată că Donald Trump nu a abandonat ideile sale privind extinderea controlului american asupra unor teritorii.

„Este, evident, un semn că președintele SUA încă are în minte un fel de viziune maximalistă. Trebuie să o temperăm”, a adăugat acesta.

Reacția Reykjavikului a mers mai departe. Ministrul islandez de Externe, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, l-a convocat marți pe ambasadorul american Billy Long.

Ministerul islandez de Externe a transmis că oficialului american i s-a comunicat clar că postarea lui Trump este „complet nepotrivită”.

Donald Trump a confundat în mai multe rânduri Islanda, stat independent, cu Groenlanda, teritoriu autonom care face parte din Regatul Danemarcei.

La Forumul Economic Mondial de la Davos, în ianuarie, președintele american a făcut referire de mai multe ori la Islanda în timp ce discuta chestiuni referitoare la Groenlanda. La un moment dat, Trump a pus chiar pe seama „Islandei” o scădere a piețelor bursiere americane.

Teritorii franceze, britanice și olandeze apar sub drapelul SUA

Controversa nu se limitează la Danemarca și Islanda. Harta distribuită de Donald Trump include sub steagul american și teritorii care aparțin Franței, Marii Britanii și Țărilor de Jos.

Printre acestea se numără teritorii franceze din Caraibe, dar și Saint-Pierre și Miquelon, arhipelag francez situat în apropierea coastelor Canadei.

Imaginea a provocat reacții și pe scena politică franceză.

Jean-Luc Mélenchon a susținut că Emmanuel Macron ar trebui „să trimită portavionul pentru a menține controlul asupra suveranității noastre și pentru a liniști populațiile amenințate”.

O reacție mai moderată a venit din partea politicianului conservator Xavier Bertrand.

„Suveranitatea noastră nu este redesenată printr-o serie de postări modificate pe rețelele sociale”, a transmis acesta.

Postarea liderului american apare într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să își consolideze relațiile cu Groenlanda.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vizitat luni insula și a declarat că Groenlanda face o „alegere clară” pentru aprofundarea legăturilor cu Europa. Totodată, aceasta a anunțat un pachet de investiții în valoare de 200 de milioane de euro.

Imaginea cu teritoriile acoperite de drapelul american se înscrie într-o serie de postări publicate de Trump pe Truth Social în ultimele săptămâni.

Președintele SUA a susținut inclusiv că Apple Maps s-ar fi alăturat Google Maps în redenumirea Lacului Ontario drept „Lake America” („Lacul America”), afirmând că schimbarea este „completă, ratificată și obligatorie”.