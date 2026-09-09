Războiul taxelor și importurilor dintre SUA si Canada se intensifică. Donald Trump a semnat un nou ordin

Statele Unite au decis să interzică importul mai multor produse provenite din Canada, printre acestea numărându-se băuturi spirtoase, produse lactate și motociclete. Măsurile sunt introduse în momentul în care intră în vigoare tarifele de retorsiune aplicate de Ottawa pentru o serie de bunuri americane.

Președintele Donald Trump a semnat marți mai multe ordine executive prin care administrația de la Washington susține că Canada „discriminează” Statele Unite. Potrivit noilor măsuri, interdicția pentru anumite produse canadiene urmează să intre în vigoare pe 29 septembrie.

În aceeași zi, premierul canadian Mark Carney a transmis, într-un discurs video, că îndepărtarea Canadei de Statele Unite, principalul său partener comercial, „va avea un cost”. Declarația a fost făcută în timp ce relațiile comerciale dintre cele două țări continuă să fie afectate de măsurile tarifare adoptate de ambele guverne.

Atât reprezentanții administrației americane, cât și oficialii canadieni au afirmat că își doresc încheierea unui acord comercial. Deocamdată, însă, nu au fost stabilite noi negocieri după ce discuțiile dintre cele două părți au eșuat la sfârșitul lunii august.

Deciziile anunțate de Casa Albă reprezintă cea mai recentă etapă a conflictului comercial dintre Statele Unite și Canada, care durează de mai multe luni. Cele două țări au fost în mod tradițional aliați apropiați și au o relație comercială importantă, fiecare fiind un partener economic major pentru cealaltă.

Mai mult de două treimi din exporturile Canadei sunt destinate Statelor Unite. Pentru economia americană, Canada este al doilea partener comercial, după Mexic, însă exporturile SUA sunt distribuite într-o măsură mai mare între diferite piețe externe.

Companiile de pe ambele părți ale frontierei au avertizat asupra efectelor pe care le-ar putea avea conflictul comercial. Proprietarii de afaceri se tem de creșterea prețurilor și de reducerea numărului de clienți, pe măsură ce taxele suplimentare și restricțiile comerciale afectează schimburile dintre cele două țări.

Luna trecută, administrația Trump a introdus tarife de 50% pentru bunuri canadiene evaluate la aproximativ 20 de miliarde de dolari, echivalentul a 14,8 miliarde de lire sterline. Decizia a fost adoptată după mai multe runde de negocieri care nu au dus la un acord.

Noile taxe au afectat mai multe domenii ale economiei canadiene, inclusiv producția de mobilier și industria vinului. De asemenea, unele companii care produc echipamente sportive și produse destinate activităților de pescuit au fost afectate de măsurile comerciale.

Canada a reacționat prin aplicarea unor tarife vamale echivalente, dolar pentru dolar, asupra unor bunuri importate din Statele Unite. Printre produsele vizate se află oțelul, articolele de îmbrăcăminte și mobilierul, iar contrataxele canadiene au intrat în vigoare după miezul nopții de marți.

În același timp, Casa Albă a justificat noile restricții prin acuzația că autoritățile canadiene tratează diferit companiile americane. Potrivit administrației Trump, Canada limitează accesul unor mărfuri americane pe piața sa, în timp ce produse similare provenite din alte țări nu sunt supuse acelorași restricții.

Unele categorii de produse canadiene au fost vizate de o interdicție totală. Printre acestea se află zerul și berea fără alcool. Pentru alte produse, taxele de import au fost majorate, lista incluzând brânzeturi și bărci cu motor.

Donald Trump a indicat încă de luni posibilitatea introducerii unor noi restricții comerciale. Președintele american a avertizat compania canadiană de aeronave Bombardier că aceasta nu va mai putea comercializa produse în Statele Unite dacă nu își mută producția pe teritoriul american.

Trump susține de mult timp că tarifele vamale pot contribui la reducerea dezechilibrelor comerciale dintre Statele Unite și alte țări. Politica sa tarifară extinsă a provocat însă nemulțumiri în rândul mai multor aliați tradiționali ai Washingtonului.

Lista produselor canadiene a căror importare în Statele Unite a fost interzisă de Casa Albă include mai multe categorii de mărfuri. Printre acestea se numără produse lactate, precum zerul de lactat, melasa de trestie de zahăr și berea fără alcool.

Pe listă apar, de asemenea, numeroase produse din vin, rom și vodcă, precum și bere produsă din malț. Motocicletele și mopedele se află la rândul lor printre produsele pentru care au fost introduse restricții.

Pentru alte bunuri canadiene au fost majorate taxele de import. Printre acestea se află diverse tipuri de brânză, piei brute și piei, hârtie, precum și anumite produse de mobilier și saltele.

Lista mai include unele metale, printre care aluminiu și fier, bărci cu motor, cărucioare de golf, piese și accesorii pentru undițe de pescuit și tablouri de distribuție.

Experta în comerț Deborah Elms, de la Fundația Hinrich, a declarat pentru BBC că interdicția ar putea avea un efect „puternic” asupra companiilor canadiene care au cumpărători în Statele Unite. Potrivit estimărilor preliminare, impactul financiar total ar fi însă „modest”, fiind vizate bunuri în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari.

Elms consideră că autoritățile canadiene probabil „va menține cursul deocamdată” și își vor adapta măsurile de sprijin destinate companiilor pentru a ține cont de cele mai recente decizii ale administrației americane.

„Întrebarea cea mai importantă este ce va fi necesar pentru ca cele două părți să se așeze din nou împreună. Limbajul din aceste proclamații, de exemplu, nu este util pentru a ajunge la masa negocierilor”, a mai declarat experta.

În Canada, reacția la politica comercială americană a inclus și un boicot amplu al unor produse provenite din Statele Unite. Alcoolul s-a numărat printre bunurile americane vizate de consumatori canadieni, iar unele dintre aceste produse au dispărut de pe rafturile unor magazine după lansarea campaniei globale de tarife vamale de către Trump, anul trecut.

Mark Carney a comentat marți intrarea în vigoare a contrataxelor canadiene, afirmând: „Există întotdeauna un cost pentru acțiune. Dar nu se apropie de costul imobilizării.”

Disputa dintre cele două state nu s-a limitat la politica tarifară. Tensiunile au ajuns și la alte subiecte care au generat reacții publice de ambele părți ale frontierei.

În august, Donald Trump a ordonat redenumirea Lacului Ontario în Lacul America. Decizia a provocat indignare în rândul canadienilor și a generat reacții inclusiv din partea unor persoane din Statele Unite.