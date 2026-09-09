O nouă zi cu temperaturi ridicate în România: regiunile aflate sub cod galben

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri dimineața noi avertizări cod galben de caniculă pentru mai multe zone din țară. Temperaturile maxime vor ajunge până la 35 de grade Celsius, în funcție de regiune.

Prima avertizare este valabilă miercuri, 9 septembrie, între orele 12:00 și 18:00. Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate și, izolat, condiții de caniculă în mai multe regiuni.

Potrivit ANM, sunt vizate Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei. În aceste zone, valorile termice maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius.

Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Câmpia de Vest. Meteorologii precizează că miercuri, 9 septembrie, în regiunile aflate sub avertizare vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar local poate fi caniculă.

Avertizarea emisă pentru intervalul 12:00-18:00 are ca fenomen vizat temperaturile deosebit de ridicate. Zonele afectate sunt Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei.

Pentru ziua de joi, 10 septembrie, ANM a emis o a doua avertizare meteorologică de cod galben. Aceasta va fi valabilă între orele 12:00 și 18:00 și vizează, de asemenea, temperaturile deosebit de ridicate.

Sunt vizate sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și sud-vestul Transilvaniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge până la 34 de grade Celsius.

Potrivit meteorologilor, joi, 10 septembrie, în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și sud-vestul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Valorile maxime prognozate vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius.

A doua atenționare meteorologică are aceeași perioadă de valabilitate indicată de ANM, respectiv intervalul 12 septembrie, ora 12 – 10 septembrie, ora 18, pentru zonele menționate în prognoză.

Fenomenele vizate de această atenționare sunt temperaturile deosebit de ridicate. Regiunile afectate sunt sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei.

ANM menține astfel avertizările de cod galben pentru temperaturi ridicate în mai multe regiuni ale țării, cu valori maxime de până la 35 de grade Celsius miercuri și de până la 34 de grade Celsius joi.