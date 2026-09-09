Republica Moldova își pregătește rezervele de gaze pentru sezonul rece. Aproximativ 50 de milioane de metri cubi se află deja în depozite

Republica Moldova a achiziționat deja peste 75% din volumul de gaze naturale planificat pentru anul gazier 2026-2027. Restul de aproximativ 25% urmează să fie procurat flexibil, în funcție de nivelul consumului și de evoluția prețurilor de pe piețele internaționale.

Potrivit informațiilor transmise de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, o parte dintre volumele rămase ar putea fi cumpărate prin tranzacții spot, ceea ce ar permite ajustarea achizițiilor în funcție de condițiile existente pe piață.

Pe lângă volumele achiziționate de Energocom, Republica Moldova beneficiază și de stocuri de securitate constituite anterior, notează Unika.

Aproximativ 50 de milioane de metri cubi de gaze naturale rămase din anul precedent sunt depozitate în instalații subterane din România și Ucraina. Aceste rezerve urmează să fie suplimentate cu încă aproximativ opt milioane de metri cubi.

În același timp, furnizorii de gaze naturale din Republica Moldova au obligația de a constitui stocuri comerciale, în conformitate cu cerințele stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE.

Pentru anul curent, obligațiile de stocare care revin tuturor furnizorilor din Republica Moldova însumează aproximativ 140 de milioane de metri cubi de gaze naturale.

Energocom trebuie să își îndeplinească obligațiile privind achiziția și stocarea gazelor naturale până la data de 1 noiembrie 2026, potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu.

Din totalul volumelor care trebuie procurate pentru anul gazier 2026-2027, aproximativ 96-97% ar urma să revină Energocom. Compania va realiza achizițiile prin diferite mecanisme.

Păstrarea unei părți din necesarul de gaze pentru achiziții ulterioare permite autorităților să cumpere volumele rămase în funcție de consumul efectiv și de evoluția situației de pe piețele europene.

Astfel, Republica Moldova nu contractează în avans întregul necesar pentru anul gazier, o parte dintre volume urmând să fie achiziționată ulterior, în funcție de condițiile de piață.

Ministrul Energiei a atras atenția și asupra fluctuațiilor importante înregistrate pe piața internațională a gazelor naturale. Ministerul monitorizează zilnic cotațiile europene, inclusiv prețul de referință de la hub-ul olandez TTF.

Datele prezentate de Dorin Junghietu arată că prețul gazelor poate varia semnificativ chiar și într-o singură zi. Într-un astfel de interval, cotația a pornit dimineața de la 73,6 euro/MWh și a ajuns până la 75,1 euro/MWh la ora 17:00.

Evoluția prețurilor de pe bursele europene va avea un rol important inclusiv în stabilirea momentului și a condițiilor în care vor fi cumpărate volumele de gaze care nu au fost contractate în avans.

Pregătirile Republicii Moldova pentru sezonul rece au loc într-un context în care tariful gazelor naturale pentru consumatori a crescut semnificativ.

De la 1 septembrie 2026, tariful a fost majorat cu aproape 41%. În prezent, consumatorii achită 20,30 lei pentru un metru cub de gaze naturale, cu 5,88 lei mai mult decât tariful care a fost aplicat până la sfârșitul verii.

Autoritățile susțin că achizițiile pentru anul gazier 2026-2027 continuă, iar volumele care nu au fost încă procurate vor fi cumpărate în funcție de necesarul efectiv de consum și de condițiile existente pe piață.

În acest moment, peste 75% din necesarul planificat a fost deja asigurat, în timp ce aproximativ 25% rămâne pentru achiziții flexibile. În paralel, Republica Moldova dispune de stocuri de securitate, iar furnizorii au propriile obligații de stocare pentru sezonul rece.