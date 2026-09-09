România a înregistrat un deficit comercial de peste 19 miliarde de euro. Mașinile și echipamentele domină exporturile

În luna iulie 2026, exporturile FOB ale României au însumat 9.247,4 milioane de euro, în timp ce importurile CIF au ajuns la 12.069,5 milioane de euro. Diferența dintre valoarea mărfurilor exportate și cea a bunurilor importate a generat un deficit al balanței comerciale de 2.822,1 milioane de euro.

Comparativ cu luna iulie 2025, exporturile au crescut cu 4,1%, iar importurile au înregistrat o majorare de 4,2%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În primele șapte luni ale anului 2026, respectiv în perioada 1 ianuarie-31 iulie, exporturile FOB au totalizat 58.269,5 milioane de euro, iar importurile CIF au ajuns la 77.546,3 milioane de euro. Față de perioada similară din 2025, exporturile au crescut cu 3,1%, iar importurile cu 2,0%.

Deficitul balanței comerciale FOB/CIF în perioada 1 ianuarie-31 iulie 2026 a fost de 19.276,8 milioane de euro. Comparativ cu primele șapte luni ale anului precedent, deficitul s-a redus cu 214,7 milioane de euro, respectiv cu 1,1%.

O parte importantă a schimburilor comerciale ale României s-a derulat în relație cu statele membre ale Uniunii Europene. În perioada ianuarie-iulie 2026, exporturile către UE-27 au însumat 41.804,6 milioane de euro, reprezentând 71,7% din totalul exporturilor. Față de perioada similară din 2025, acestea au crescut cu 3,0%.

Importurile din UE-27 au totalizat 56.723,8 milioane de euro și au reprezentat 73,1% din totalul importurilor. Comparativ cu primele șapte luni din 2025, importurile din Uniunea Europeană au crescut cu 3,6%, potrivit raportului INS.

Cea mai mare pondere în exporturile României în primele șapte luni din 2026 a fost deținută de grupa mașini și echipamente pentru transport. Exporturile din această categorie au ajuns la 26.948,5 milioane de euro, reprezentând 46,2% din total. Comparativ cu perioada 1 ianuarie-31 iulie 2025, valoarea lor a crescut cu 1,4%.

În relația cu UE-27, exporturile de mașini și echipamente pentru transport au însumat 21.228,0 milioane de euro, adică 36,4% din totalul exporturilor României către Uniunea Europeană. Creșterea față de perioada similară din 2025 a fost de 1,6%.

Pe partea importurilor, aceeași grupă a totalizat 28.466,6 milioane de euro, reprezentând 36,7% din importurile României, cu 3,2% mai mult decât în perioada corespunzătoare din 2025. Din UE-27 au fost importate mașini și echipamente pentru transport în valoare de 21.217,1 milioane de euro, echivalentul a 27,4% din totalul importurilor din Uniunea Europeană, în creștere cu 2,0%.

Mărfurile manufacturate clasificate în principal după materia primă au generat exporturi de 8.854,2 milioane de euro, respectiv 15,2% din totalul exporturilor. Valoarea a fost cu 6,8% mai mare decât în perioada 1 ianuarie-31 iulie 2025.

În relația cu UE-27, exporturile acestei grupe au însumat 6.543,4 milioane de euro, reprezentând 11,2% din totalul exporturilor către Uniunea Europeană, în creștere cu 6,5%.

Importurile de mărfuri manufacturate clasificate în principal după materia primă au ajuns la 13.089,6 milioane de euro, adică 16,9% din totalul importurilor, cu 0,3% peste nivelul din perioada similară a anului trecut. Importurile din UE-27 au fost de 9.368,9 milioane de euro, reprezentând 12,1% din total, în creștere cu 5,6%.

Articolele manufacturate diverse au reprezentat 6.815,8 milioane de euro din exporturi, respectiv 11,7% din total. Față de primele șapte luni din 2025, exporturile acestei grupe au scăzut cu 4,0%. În relația cu UE-27, exporturile au însumat 5.498,3 milioane de euro, reprezentând 9,4% din total, cu 3,8% mai puțin decât în perioada similară din 2025.

Importurile de articole manufacturate diverse au ajuns la 8.203,9 milioane de euro, reprezentând 10,6% din total și fiind cu 3,5% mai mici decât în perioada similară din 2025. Importurile din UE-27 au totalizat 5.880,2 milioane de euro, adică 7,6% din total, în scădere cu 2,5%.

Exporturile de alimente și animale vii au însumat 4.512,3 milioane de euro, echivalentul a 7,7% din totalul exporturilor. Față de perioada 1 ianuarie-31 iulie 2025, acestea au crescut cu 7,9%.

În relația cu UE-27, exporturile de alimente și animale vii au fost de 2.402,2 milioane de euro, reprezentând 4,1% din totalul exporturilor către Uniunea Europeană. Creșterea față de perioada similară din 2025 a fost de 9,8%.

Importurile de alimente și animale vii au totalizat 6.764,4 milioane de euro, respectiv 8,7% din totalul importurilor, în creștere cu 0,3%. Din UE-27 au fost importate produse din această categorie în valoare de 5.891,3 milioane de euro, reprezentând 7,6% din totalul importurilor din Uniune și marcând o creștere de 2,0%.

Exporturile de combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate au ajuns la 3.650,5 milioane de euro, reprezentând 6,3% din totalul exporturilor. Valoarea a crescut cu 12,6% față de primele șapte luni din 2025.

În relația cu UE-27, exporturile acestei grupe au fost de 1.591,9 milioane de euro, echivalentul a 2,7% din total, în creștere cu 22,5%.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate au însumat 6.651,4 milioane de euro, reprezentând 8,6% din totalul importurilor și fiind cu 8,4% peste nivelul din perioada similară a anului precedent. Importurile din UE-27 au fost de 2.998,0 milioane de euro, adică 3,9% din totalul importurilor din Uniune, în creștere cu 13,3%.

Exporturile de produse chimice și produse derivate nespecificate în altă secțiune au totalizat 3.479,3 milioane de euro, reprezentând 6,0% din total și fiind cu 8,9% mai mari decât în perioada 1 ianuarie-31 iulie 2025.

Exporturile de produse chimice către UE-27 au însumat 2.187,3 milioane de euro, echivalentul a 3,8% din totalul exporturilor către Uniune, în creștere cu 10,8%.

Importurile de produse chimice au avut o valoare mult mai mare, de 11.616,6 milioane de euro, reprezentând 15,0% din totalul importurilor. Comparativ cu primele șapte luni din 2025, acestea au crescut cu 3,7%.

Din UE-27 au fost importate produse chimice în valoare de 9.396,5 milioane de euro, reprezentând 12,1% din totalul importurilor din Uniunea Europeană, cu 8,2% mai mult decât în perioada similară din 2025.

Exporturile de materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibili, au însumat 2.050,6 milioane de euro, respectiv 3,5% din total, în creștere cu 5,5%. În relația cu UE-27, exporturile au fost de 1.166,3 milioane de euro, adică 2,0% din total, în scădere cu 3,3%.

Importurile de materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibili, au ajuns la 1.805,4 milioane de euro, reprezentând 2,3% din total, cu 3,6% mai mult decât în perioada similară din 2025. Importurile din UE-27 au fost de 1.272,4 milioane de euro, adică 1,6% din total, în creștere cu 4,2%.

În cazul uleiurilor, grăsimilor și cerurilor de origine animală și vegetală, exporturile au totalizat 287,8 milioane de euro, reprezentând 0,5% din totalul exporturilor și înregistrând o creștere de 35,3%.

Exporturile acestei grupe către UE-27 au fost de 244,2 milioane de euro, respectiv 0,4% din total, în creștere cu 31,6%.

Importurile de uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală au însumat 192,4 milioane de euro, reprezentând 0,2% din total și fiind cu 4,9% mai mici decât în perioada similară din 2025. În relația cu UE-27, importurile au ajuns la 147,7 milioane de euro, adică 0,2% din total, în creștere cu 8,5%.

Exporturile de băuturi și tutun au însumat 1.366,5 milioane de euro, reprezentând 2,3% din totalul exporturilor. Comparativ cu perioada 1 ianuarie-31 iulie 2025, acestea au scăzut cu 10,3%.

În relația cu UE-27, exporturile de băuturi și tutun au fost de 767,6 milioane de euro, echivalentul a 1,3% din total, în scădere cu 11,4%.

Importurile de băuturi și tutun au ajuns la 696,3 milioane de euro, reprezentând 0,9% din total și fiind cu 8,0% mai mici decât în primele șapte luni din 2025. Din UE-27 au fost importate produse din această categorie în valoare de 509,3 milioane de euro, respectiv 0,7% din total, în scădere cu 2,8%.

Exporturile de bunuri necuprinse în altă secțiune din CSCI au totalizat 304,0 milioane de euro, reprezentând 0,5% din totalul exporturilor și fiind cu 27,3% mai mari decât în perioada similară din 2025.

În relația cu UE-27, exporturile au fost de 175,4 milioane de euro, respectiv 0,3% din total, în creștere cu 40,3%.

Importurile de bunuri necuprinse în altă secțiune au însumat 59,8 milioane de euro, reprezentând 0,1% din total și fiind cu 8,8% mai mici decât în perioada similară din 2025. Importurile din UE-27 au ajuns la 42,5 milioane de euro, adică 0,1% din total, în scădere cu 20,2%.