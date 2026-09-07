Eurostat: PIB-ul a crescut cu 0,6 %, iar ocuparea forței de muncă cu 0,1 % în zona euro

Economia europeană a accelerat în al doilea trimestru din 2026, cu o creștere de 0,6% a PIB-ului în zona euro și de 0,7% în Uniunea Europeană. În același timp, piața muncii a continuat să avanseze, numărul persoanelor angajate crescând cu 0,1% în ambele regiuni, potrivit Eurostat.

În al doilea trimestru al anului 2026, PIB-ul ajustat sezonier a crescut cu 0,6 % în zona euro și cu 0,7 % în UE, comparativ cu trimestrul anterior, potrivit unei estimări publicate de Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene. În primul trimestru al anului 2026, PIB-ul a rămas stabil în zona euro și a crescut cu 0,1 % în UE.

Față de același trimestru al anului precedent, PIB-ul ajustat sezonier a crescut cu 1,2 % în zona euro și cu 1,4 % în UE în al doilea trimestru al anului 2026, după o creștere de +0,6 % în zona euro și de +0,9 % în UE în trimestrul anterior. În al doilea trimestru al anului 2026, PIB-ul din Statele Unite a crescut cu 0,4 % față de trimestrul anterior (după +0,5 % în primul trimestru al anului 2026). Față de același trimestru al anului precedent, PIB-ul a crescut cu 2,1 % (după +2,7 % în trimestrul anterior).

În al doilea trimestru al anului 2026, Irlanda (+10,2 %) a înregistrat cea mai mare creștere față de trimestrul anterior, urmată de Slovenia (+1,8 %) și Lituania (+1,7 %).

Austria (-0,1 %) a fost singurul stat membru care a înregistrat o scădere față de trimestrul anterior.

În al doilea trimestru al anului 2026, contribuția la creșterea PIB-ului față de trimestrul anterior din partea:

cheltuielilor de consum final ale gospodăriilor a fost pozitivă atât pentru zona euro, cât și pentru UE (+0,2 puncte procentuale – pp pentru ambele);

cheltuielilor de consum final ale administrației publice a fost neglijabilă atât pentru zona euro, cât și pentru UE;

formarea brută de capital fix a fost neglijabilă pentru zona euro și pozitivă pentru UE (+0,1 pp);

variațiile stocurilor au fost negative atât pentru zona euro, cât și pentru UE (-0,5 pp pentru ambele);

diferența dintre exporturi și importuri a fost pozitivă atât pentru zona euro (+0,9 pp), cât și pentru UE (+0,8 pp).

Pe baza datelor ajustate sezonier, Eurostat estimează că, în al doilea trimestru al anului 2026, 221,4 milioane de persoane erau angajate în UE, dintre care 176,4 milioane în zona euro.

Numărul persoanelor angajate a crescut cu 0,1 % atât în zona euro, cât și în UE, comparativ cu trimestrul anterior. În primul trimestru al anului 2026, ocuparea forței de muncă a crescut cu 0,1 % în zona euro și a rămas stabilă în UE. Față de același trimestru al anului precedent, ocuparea forței de muncă a crescut cu 0,5 % în zona euro și cu 0,4 % în UE în al doilea trimestru al anului 2026, după o creștere de +0,5 % în ambele zone în primul trimestru al anului 2026.

Numărul de ore lucrate a crescut cu 0,1 % atât în zona euro, cât și în UE în al doilea trimestru al anului 2026, comparativ cu trimestrul anterior. Comparativ cu același trimestru al anului precedent, numărul de ore lucrate a crescut cu 0,7 % în zona euro și cu 0,8 % în UE.

În al doilea trimestru al anului 2026, Portugalia (+1,0 %), Cehia și Malta (ambele +0,9 %) au înregistrat cea mai mare creștere a numărului de persoane angajate față de trimestrul anterior.

Cele mai mari scăderi ale ocupării forței de muncă au fost înregistrate în Finlanda (-0,8 %) și Grecia (-0,4 %).