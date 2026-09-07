Serviciile europene au pierdut din ritm în luna iunie, după avansul înregistrat în luna precedentă. Producția a scăzut atât în zona euro, cât și la nivelul Uniunii Europene, însă bilanțul anual rămâne pozitiv, potrivit Eurostat.

Producția de servicii ajustată sezonier a scăzut în iunie 2026, comparativ cu luna mai, atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană, potrivit primelor estimări publicate de Eurostat, biroul de statistică al UE. Scăderea a fost de 0,3% în zona euro și de 0,2% în UE, după ce în mai producția de servicii crescuse cu 0,7% în ambele regiuni.

Comparativ cu iunie 2025, producția din sectorul serviciilor a înregistrat însă o creștere de 1,5% atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană.

În zona euro, evoluțiile lunare au fost diferite de la un sector la altul. În iunie 2026, producția din transporturi și depozitare a crescut cu 0,1%, iar cea din serviciile de cazare și alimentație a avansat tot cu 0,1%. Cea mai importantă creștere a fost înregistrată în sectorul informațiilor și comunicațiilor, de 0,8%. În schimb, producția din activitățile imobiliare a scăzut cu 1%, cea din activitățile profesionale, științifice și tehnice cu 0,7%, iar cea din serviciile administrative și de sprijin cu 0,4%.

La nivelul UE, producția din transporturi și depozitare a rămas stabilă în iunie față de mai. Serviciile de cazare și alimentație au crescut cu 0,1%, iar cele din informații și comunicații cu 0,7%. În același timp, producția din activitățile imobiliare a scăzut cu 0,8%, cea din activitățile profesionale, științifice și tehnice cu 0,7%, iar serviciile administrative și de sprijin cu 0,4%.

Între statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari scăderi lunare ale producției de servicii au fost consemnate în Letonia, cu 3,7%, Germania, cu 2,1%, și Bulgaria, cu 1,1%. La polul opus, Luxemburg a raportat cea mai mare creștere, de 7,8%, urmat de Portugalia, cu 3,1%, și Lituania, cu 2,6%.

Raportat la iunie 2025, sectorul serviciilor din zona euro a avut o evoluție pozitivă în transporturi și depozitare, unde producția a crescut cu 3%. Serviciile de informații și comunicații au înregistrat o creștere de 5,2%, iar activitățile profesionale, științifice și tehnice au avansat cu 0,8%. În schimb, producția din serviciile de cazare și alimentație a scăzut cu 1,4%, cea din activitățile imobiliare cu 0,3%, iar serviciile administrative și de sprijin cu 0,4%.

În Uniunea Europeană, producția din transporturi și depozitare a crescut cu 2,4% față de iunie 2025, în timp ce sectorul informațiilor și comunicațiilor a avansat cu 4,9%. Activitățile profesionale, științifice și tehnice au consemnat o creștere de 1,4%. În același timp, serviciile de cazare și alimentație au scăzut cu 1,3%, activitățile imobiliare cu 0,5%, iar serviciile administrative și de sprijin cu 0,2%.

Cele mai mari creșteri anuale ale producției de servicii au fost raportate în Grecia, cu 9,3%, Slovenia, cu 8,5%, precum și în Estonia și Lituania, cu câte 7,1%. Scăderi au fost înregistrate în Danemarca, unde producția a coborât cu 6,5%, Germania, cu 0,6%, Italia, cu 0,5%, și Austria, cu 0,1%.