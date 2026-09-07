Putin ar fi luat decizia privind războiul din Ucraina. Ce le-a transmis emisarilor lui Trump

Președintele rus Vladimir Putin ar rămâne hotărât să continue războiul din Ucraina, în pofida noii runde de negocieri purtate la Moscova cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Liderul de la Kremlin ar urmări în continuare preluarea controlului asupra întregii regiuni Donețk și ar considera că armata rusă poate îndeplini acest obiectiv în următoarele șase luni, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, citate de Bloomberg.

Sursele, care au cerut să le fie protejată identitatea din cauza caracterului sensibil al informațiilor, susțin că întâlnirea de la Kremlin nu a produs un progres care să schimbe poziția Moscovei față de război.

Problema teritorială continuă să reprezinte unul dintre principalele obstacole în negocieri. Putin insistă ca Ucraina să renunțe la partea din regiunea Donețk pe care Rusia nu o controlează în prezent, în cadrul unui eventual acord pentru încetarea războiului.

Kievul a respins în mod repetat o asemenea variantă. Zona rămasă sub control ucrainean include o serie de orașe fortificate pe care forțele ruse nu au reușit să le cucerească în anii de confruntări.

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat duminică faptul că problemele teritoriale ar trebui soluționate „la nivel de lider”.

Steve Witkoff și Jared Kushner au petrecut peste trei ore la discuții cu Vladimir Putin. Iuri Ușakov, consilierul Kremlinului pentru politică externă, a descris întâlnirea drept „substanțială, constructivă, extrem de sinceră și plină de încredere”.

După vizita la Moscova, cei doi emisari americani au plecat duminică spre Kiev, pentru prima lor vizită în capitala Ucrainei.

„Am înregistrat progrese la Moscova”, a declarat Witkoff. „Avem idei noi și le-am adus la Kiev.”

Poziția exprimată de partea americană contrastează însă cu informațiile surselor citate de Bloomberg, potrivit cărora discuțiile nu l-ar fi determinat pe Putin să renunțe la obiectivele sale militare.

La Kiev, negocierile au inclus și oficiali din domeniul securității naționale din Marea Britanie, Franța și Germania.

Zelenski s-a arătat mai rezervat în privința perspectivelor imediate ale negocierilor. Ucraina se pregătește pentru încă o iarnă de război și încearcă să-și întărească apărarea aeriană în fața atacurilor rusești.

„Cel mai important lucru este să continuăm să colaborăm activ pentru a menține diplomația în desfășurare”, a declarat Zelenski luni. „Pregătim următoarele întâlniri și comunicări.”

Contactele diplomatice ar putea continua inclusiv la cel mai înalt nivel. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că o convorbire telefonică între Donald Trump și Vladimir Putin este posibilă în contextul actualelor eforturi diplomatice, potrivit Interfax.

Peskov nu a exclus nici revenirea la negocieri trilaterale între Rusia, Ucraina și Statele Unite. Reprezentantul Kremlinului a precizat însă că este prea devreme pentru stabilirea unui moment sau a unui loc pentru asemenea discuții.

În paralel, Uniunea Europeană își face propriile calcule pornind de la scenariul în care conflictul nu se va încheia în viitorul apropiat.

Comisarul european pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, a discutat luni cu premierul ucrainean Serghii Koretskyi despre necesarul financiar al Ucrainei pentru perioada 2026-2027.

Potrivit comunicatului Comisiei Europene, discuțiile au loc „deoarece proiecțiile indică faptul că agresorul Rusia va continua să poarte războiul pe tot parcursul anului viitor”.

Actuala relansare a demersurilor diplomatice vine după o perioadă în care negocierile coordonate de Statele Unite au stagnat, atenția administrației Trump fiind concentrată în ultimele luni asupra conflictului cu Iranul.

În acest context, perspectiva unui acord rapid rămâne incertă, iar situația din Donețk continuă să fie una dintre cele mai dificile probleme de rezolvat între Moscova și Kiev.