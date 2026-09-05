Polonia și-a ridicat avioanele militare de la sol. Atacurile Rusiei asupra Ucrainei s-au apropiat de frontiera poloneză

Autoritățile poloneze au mobilizat sâmbătă aviația militară și au avertizat populația din două regiuni de la frontiera cu Ucraina, în timpul unui nou val de atacuri rusești cu drone și rachete. Episodul s-a produs într-un moment diplomatic sensibil, înaintea unei pauze temporare a loviturilor asupra Kievului și Moscovei, convenită în contextul unei misiuni americane de negociere.

Centrul Guvernamental pentru Securitate din Polonia (RCB) a transmis sâmbătă după-amiază avertismente locuitorilor din regiunile Lublin și Podkarpackie, ambele situate la frontiera cu Ucraina.

Măsura a fost luată în contextul atacurilor rusești desfășurate pe teritoriul ucrainean. Autoritățile au anunțat că avioane ale Forțelor Aeriene poloneze au fost ridicate de la sol, iar evoluția situației era monitorizată.

Avertismentul a fost transmis în jurul orei locale 15:00, prin rețelele de telefonie mobilă și pe rețelele sociale.

Aproximativ o oră mai târziu, RCB a anunțat că pericolul a trecut. Situația a evoluat atât de repede încât unii locuitori ar fi putut primi mesajul privind încetarea alertei înaintea avertismentului inițial.

Polonia și-a mobilizat în repetate rânduri aviația de la începutul războiului, atunci când atacurile rusești cu drone și rachete s-au apropiat de granițele sale, precizează TVP World.

Mobilizarea aviației poloneze a coincis cu declanșarea alertelor aeriene în Ucraina. Acestea au vizat inclusiv Kievul și mai multe regiuni din estul, centrul și vestul țării.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că patru persoane au murit după ce o întreprindere civilă din Kamianske, regiunea Dnipropetrovsk, a fost lovită în timpul unui atac rusesc desfășurat în cursul nopții.

Potrivit liderului ucrainean, au fost lovite și clădiri rezidențiale și cel puțin două centre comerciale.

Zelenski a afirmat și că aeroporturile din Kiev și Borîspil au fost vizate de atacuri. Președintele ucrainean a sugerat că aceste lovituri ar putea avea legătură cu vizita programată a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Atacurile au loc în timp ce Statele Unite desfășoară o nouă inițiativă diplomatică ce presupune discuții atât la Moscova, cât și la Kiev.

Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns sâmbătă la Moscova și sunt așteptați ulterior în capitala Ucrainei.

În acest context, președintele rus Vladimir Putin a ordonat suspendarea timp de trei zile a loviturilor asupra Kievului. Măsura urmează să intre în vigoare la miezul nopții de sâmbătă spre duminică.

La rândul său, Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina este pregătită să suspende temporar atacurile asupra Moscovei.

Potrivit informațiilor disponibile sâmbătă, cele două părți au acceptat astfel o pauză reciprocă a atacurilor asupra Kievului și Moscovei pe durata misiunii diplomatice americane.

Înțelegerea este însă limitată la cele două capitale și nu reprezintă un armistițiu general între Rusia și Ucraina. Atacurile desfășurate în alte regiuni pot continua, după cum arată și loviturile raportate în Ucraina în perioada imediat anterioară intrării în vigoare a pauzei.