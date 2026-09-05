Un popular supliment pentru somn, asociat cu un risc mai mare de insuficiență cardiacă

Inima și probleme cardiovasculare pe timp de iarnă / SURSA FOTO: Dreamstime

Melatonina este folosită de numeroase persoane pentru a adormi mai ușor și este percepută adesea drept o soluție sigură și „naturală”. Un nou studiu ridică însă semne de întrebare în privința utilizării sale pe termen lung, după ce cercetătorii au observat o asociere între administrarea melatoninei timp de cel puțin un an și un risc mai ridicat de insuficiență cardiacă.

Cercetarea publicată de American Heart Association a analizat date provenite dintr-o bază extinsă de dosare medicale anonimizate.

Autorii s-au concentrat asupra persoanelor cu insomnie cronică și au comparat două grupuri. Primul era format din persoane care utilizaseră melatonină timp de cel puțin 12 luni, iar cel de-al doilea din persoane cu insomnie care nu foloseau suplimentul.

Participanții au fost urmăriți pe o perioadă de cinci ani.

Rezultatele au arătat că utilizarea pe termen lung a melatoninei a fost asociată cu un risc cu aproximativ 90% mai mare de apariție a insuficienței cardiace.

Concret, 4,6% dintre persoanele din grupul care utiliza melatonină au dezvoltat insuficiență cardiacă, față de 2,7% în grupul de comparație, transmite Futurism.

O analiză secundară realizată de cercetători a indicat o diferență și mai mare în ceea ce privește spitalizările.

Persoanele care utilizau melatonină au fost de aproape 3,5 ori mai predispuse să fie spitalizate pentru insuficiență cardiacă decât cele din celălalt grup.

Rata spitalizărilor a fost de 19% în rândul utilizatorilor de melatonină, comparativ cu 6,6% în grupul de control.

Ekenedilichukwu Nnadi, autorul principal al studiului și medic rezident-șef în medicină internă la SUNY Brooklyn, a atras atenția asupra diferențelor observate.

„Suplimentele cu melatonină sunt considerate pe scară largă o opțiune sigură și «naturală» pentru un somn mai bun, așa că a fost surprinzător să vedem creșteri atât de consistente și semnificative ale unor probleme grave de sănătate, chiar și după ajustarea pentru mulți alți factori de risc”, a explicat acesta.

Rezultatele trebuie însă interpretate cu prudență. Cercetarea nu a fost un studiu clinic în care participanții să fi fost repartizați aleatoriu pentru a primi melatonină sau placebo.

Analiza s-a bazat pe informații existente în dosarele medicale, ceea ce permite identificarea unei asocieri, dar nu demonstrează că melatonina este cauza creșterii riscului.

Cu alte cuvinte, pe baza acestei cercetări nu se poate spune că administrarea melatoninei provoacă insuficiență cardiacă. Pot exista și alți factori care diferențiază persoanele care folosesc melatonină pe termen lung de cele care nu o utilizează.

Autorii consideră că sunt necesare cercetări suplimentare și mai aprofundate pentru confirmarea rezultatelor.

Tocmai utilizarea răspândită a melatoninei face ca rezultatele să fie importante. Suplimentul este disponibil fără prescripție medicală și este frecvent folosit ca ajutor pentru somn.

Nnadi consideră că, dacă asocierea observată va fi confirmată prin cercetări viitoare, rezultatele ar putea schimba inclusiv recomandările oferite pacienților.

„Suplimentele cu melatonină ar putea să nu fie atât de inofensive pe cât se presupune în mod obișnuit”, a explicat cercetătorul.

El a adăugat că, dacă rezultatele studiului vor fi confirmate, acestea ar putea influența modul în care medicii își consiliază pacienții în privința produselor folosite pentru îmbunătățirea somnului.