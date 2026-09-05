Alexandru Rogobete avertizează asupra unui nou val de plecări ale medicilor: Soluția nu este să tăiem veniturile

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete avertizează că reducerea veniturilor personalului medical ar putea determina tot mai mulți medici să aleagă din nou spitalele din străinătate. El susține că reformele din sănătate ar trebui să urmărească direcția opusă și să creeze condiții inclusiv pentru întoarcerea în România a medicilor care au plecat în ultimii ani.

Într-o postare publicată pe Facebook, Alexandru Rogobete a prezentat evoluția solicitărilor pentru documentele profesionale necesare medicilor care intenționează să lucreze în afara României.

Potrivit datelor prezentate de fostul ministru, în 2015, într-o perioadă în care veniturile din sistemul sanitar erau considerabil mai mici, au fost înregistrate 2.269 de solicitări pentru astfel de documente.

În 2018, numărul certificatelor profesionale curente eliberate a coborât la 1.221, iar în 2023 ar fi ajuns la 822.

Rogobete pune această scădere inclusiv pe seama creșterii veniturilor personalului medical și a îmbunătățirii condițiilor de lucru din sistemul sanitar.

În opinia sa, o eventuală reducere a veniturilor riscă să inverseze această tendință.

„Reducerea veniturilor medicilor nu este doar o problemă salarială. Poate deveni foarte repede o problemă de resursă umană și, în final, o problemă pentru pacienți”, afirmă Alexandru Rogobete.

Fostul ministru atrage atenția și asupra investiției necesare pentru pregătirea unui medic. Formarea personalului medical presupune atât timp, cât și resurse, iar statul riscă să piardă această investiție dacă profesioniștii nu găsesc în România condiții atractive pentru a rămâne în sistem.

Rogobete avertizează că o combinație între reducerea veniturilor și blocarea unor posturi ar putea determina medicii să se îndrepte către spitale din Germania, Franța sau alte state europene.

În acest scenariu, efectele nu s-ar limita la veniturile personalului medical. Plecarea medicilor ar putea accentua deficitul de personal și, în cele din urmă, ar afecta pacienții și funcționarea sistemului sanitar.

În locul reducerii veniturilor, Alexandru Rogobete susține că reformarea sistemului sanitar ar trebui să includă remunerarea corespunzătoare a muncii și modificarea grilelor salariale.

Acestea ar trebui adaptate în funcție de nivelul de responsabilitate și de particularitățile fiecărei specialități.

O altă măsură propusă este scoaterea la concurs a posturilor în zonele în care există deficit de personal. În acest fel, reforma ar trebui să urmărească nu doar păstrarea medicilor existenți, ci și distribuirea mai bună a personalului în sistem.

„Soluția nu este să tăiem veniturile și apoi să numărăm medicii care pleacă”, susține fostul ministru al Sănătății.

Rogobete consideră că România ar trebui să facă un pas suplimentar și să încerce să îi aducă înapoi pe profesioniștii care lucrează deja în alte țări.

El propune crearea unui program național dedicat medicilor români din străinătate, prin care aceștia să fie încurajați să revină în sistemul sanitar din România.

„Avem nevoie de o politică națională prin care medicul român să aibă motive să rămână acasă, iar cel care a plecat să aibă motive să se întoarcă”, afirmă Alexandru Rogobete.

Fostul ministru avertizează că România nu își mai permite „un nou val de migrație a medicilor” și susține că plecarea personalului medical nu trebuie să devină un efect secundar al reformelor din sănătate.