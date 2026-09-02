Platforma „e-Sănătatea Mea”, nefuncțională la scurt timp după lansare. Doar 11 medici apar înscriși în sistem

La numai două zile după lansare, platforma „e-Sănătatea Mea” nu mai funcționează. Serviciul, prezentat ca o soluție prin care pacienții își pot accesa mai ușor istoricul medical, întâmpină probleme la scurt timp după punerea în funcțiune. Situația a fost semnalată de România TV.

Platforma „e-Sănătatea Mea” ar fi trebuit să reprezinte un instrument prin care pacienții să aibă acces mai ușor la propriile date medicale. La două zile de la lansare, însă, aceasta nu mai funcționează, situație care se adaugă problemelor reclamate în procesul de digitalizare a serviciilor publice.

Potrivit informațiilor prezentate în material, dificultățile nu se limitează la portalul destinat sănătății. Problemele se extind și către sistemul de identificare electronică necesar pentru accesarea platformei.

Pentru a utiliza „e-Sănătatea Mea”, românii trebuie să treacă prin aplicația RO-EID, destinată identificării electronice și dezvoltată de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Platforma nu ar dispune însă de un mecanism automatizat pentru recunoașterea și validarea datelor introduse de utilizatori.

În aceste condiții, fiecare înrolare trebuie verificată și validată manual de personalul Autorității pentru Digitalizarea României. Procesul a dus la acumularea unui număr mare de solicitări și la formarea unor „cozi digitale”, potrivit informațiilor prezentate.

Materialul susține că ministrul Darău nu a oferit până în prezent o explicație publică și nici o soluție pentru problemele semnalate de utilizatori. Situația este legată de funcționarea sistemului de identificare necesar accesului la platforma de sănătate.

Fostul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României ar fi anticipat problemele și ar fi încercat să ia măsuri pentru evitarea acestora. Acesta ar fi transmis solicitări către Ministerul Afacerilor Interne și ar fi informat Comisia Europeană, cerând sprijin tehnic pentru dezvoltarea unui sistem de validare automată.

În prezent, pe platforma „e-Sănătatea Mea” figurează doar 11 medici din întreaga țară, potrivit informațiilor prezentate în articol. Nici pentru aceștia nu pot fi realizate programări, deoarece butonul destinat programărilor nu funcționează.

De la 1 septembrie, medicii de familie ar fi trebuit să își poată înscrie în platformă pacienții care solicită acest lucru. De asemenea, biletele de trimitere și rețetele electronice emise după consultații ar fi trebuit să apară și în portal.

Sandra Alexiu, medic de familie în comuna Jilava și președinta Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, a declarat pentru HotNews că nu a reușit să se conecteze în platformă nici măcar în calitate de pacientă. „Ca medic nu am intrat, pentru că nu ne-a anunțat nimeni, nu ne-a instruit nimeni, n-am primit niciun fel de informare despre cum să ne facem cont ca să ajungem acolo. Unele case județene de sănătate au dat doar un mail către medici că de la 1 septembrie se lansează platforma și atât.”

Sandra Alexiu afirmă că a văzut platforma doar în slide-urile prezentărilor realizate de CNAS. În lipsa unor informații și instrucțiuni pentru medici, accesul efectiv la noul sistem nu ar fi fost realizat așa cum era prevăzut.

În ceea ce privește prezența celor 11 furnizori de servicii medicale în platformă, Sandra Alexiu explică faptul că CNAS ar fi anunțat, în discuțiile cu medicii, existența unui program pilot pentru testarea sistemului.

Programul ar fi fost derulat în două județe, Bihor și Timiș, iar furnizorii de servicii medicale înscriși în acest proiect pilot sunt cei care au ajuns să figureze în platformă la momentul lansării.

Numărul de 11 furnizori este însă mult mai mic decât numărul total al furnizorilor de servicii medicale existenți în cele două județe, potrivit informațiilor prezentate de Sandra Alexiu.

Astfel, la scurt timp după lansarea portalului destinat accesului pacienților la date medicale, platforma figurează cu un număr redus de furnizori înscriși, iar funcția de programare nu este disponibilă. Problemele de acces sunt asociate și cu procesul de identificare electronică necesar pentru utilizarea serviciului.