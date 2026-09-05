Nodul Rutier Bacău Nord a fost deschis circulației. București – Bacău Nord se parcurge integral pe autostradă
SURSA FOTO: Facebook, Cristian Pistol - Autostrada A7
Nodul Rutier Bacău Nord a fost deschis circulației sâmbătă, 5 septembrie, iar șoferii pot folosi din nou întreaga Variantă Ocolitoare a municipiului Bacău, parte a Autostrăzii A7. Odată cu redeschiderea ultimilor patru kilometri, traseul dintre București și Bacău Nord poate fi parcurs integral pe autostradă, pe A3 și A7.
Se circulă din nou pe toți cei 16 kilometri ai Variantei Ocolitoare Bacău
Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău a anunțat că Nodul Rutier Bacău Nord a fost deschis începând de sâmbătă, 5 septembrie 2026. Măsura permite circulația pe întreaga Variantă Ocolitoare a municipiului Bacău, parte a Autostrăzii A7.
„Începând de astăzi, 5 septembrie 2026, a fost deschis circulației Nodul Rutier Bacău Nord, fiind astfel posibilă deplasarea pe întreaga Variantă Ocolitoare a municipiului Bacău, parte a Autostrăzii A7. Având în vedere noile condiții de trafic, polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență și să respecte cu strictețe regulile de circulație”, a transmis IPJ Bacău.
Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a precizat că se circulă astfel din nou pe toți cei 16 kilometri ai Variantei Ocolitoare Bacău.
Săptămâna trecută, odată cu deschiderea circulației pe tronsonul Adjud – Bacău, fuseseră redeschiși aproximativ 12 kilometri ai variantei ocolitoare, până la conexiunea cu DN2F.
Ultimii patru kilometri ai variantei ocolitoare au fost redeschiși
Sâmbătă au fost redați traficului și ultimii patru kilometri. Această porțiune fusese închisă temporar pentru realizarea conexiunilor dintre tronsoanele de autostradă Focșani – Bacău și Bacău – Pașcani.
„Nodul Rutier Bacău Nord a fost deschis! Se circulă de astăzi din nou pe toți cei 16 km ai Variantei Ocolitoare (VO) Bacău, parte componentă a A7”, a transmis Cristian Pistol.
Realizarea conexiunii în actuala etapă va evita o nouă închidere a Variantei Ocolitoare Bacău atunci când va fi finalizat lotul 1, Săucești – Trifești, al tronsonului Bacău – Pașcani.
București – Bacău Nord, integral pe autostradă în mai puțin de trei ore
Deschiderea Nodului Rutier Bacău Nord aduce o schimbare importantă și pentru șoferii care circulă între Capitală și Bacău.
Potrivit directorului general al CNAIR, întreaga distanță București – Bacău Nord, de 310,59 kilometri, poate fi parcursă acum pe autostradă, folosind A3 și A7.
„Din acest moment, distanța București – Bacău Nord (310,59 kilometri) se parcurge integral pe autostradă, pe A3 și A7, în mai puțin de 3 ore”, a precizat Cristian Pistol.
Poliția le recomandă șoferilor prudență în zona noului nod rutier
Odată cu modificarea condițiilor de trafic, polițiștii le recomandă șoferilor să acorde o atenție sporită indicatoarelor și marcajelor și să adapteze viteza la condițiile de drum.
Conducătorii auto trebuie să păstreze distanța de siguranță și să fie atenți în special la intrarea și ieșirea de pe autostradă și în zona nodurilor rutiere. Înaintea schimbării benzii sau direcției de deplasare, șoferii trebuie să se asigure și să semnalizeze manevra din timp.
IPJ Bacău reamintește și că oprirea sau staționarea pe autostradă este permisă numai în situațiile și locurile prevăzute de lege.
Polițiștii rutieri vor fi prezenți în trafic pentru îndrumarea și supravegherea circulației, precum și pentru prevenirea accidentelor rutiere.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.