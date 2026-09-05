Nodul Rutier Bacău Nord a fost deschis circulației. București – Bacău Nord se parcurge integral pe autostradă

Nodul Rutier Bacău Nord a fost deschis circulației sâmbătă, 5 septembrie, iar șoferii pot folosi din nou întreaga Variantă Ocolitoare a municipiului Bacău, parte a Autostrăzii A7. Odată cu redeschiderea ultimilor patru kilometri, traseul dintre București și Bacău Nord poate fi parcurs integral pe autostradă, pe A3 și A7.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău a anunțat că Nodul Rutier Bacău Nord a fost deschis începând de sâmbătă, 5 septembrie 2026. Măsura permite circulația pe întreaga Variantă Ocolitoare a municipiului Bacău, parte a Autostrăzii A7.

„Începând de astăzi, 5 septembrie 2026, a fost deschis circulației Nodul Rutier Bacău Nord, fiind astfel posibilă deplasarea pe întreaga Variantă Ocolitoare a municipiului Bacău, parte a Autostrăzii A7. Având în vedere noile condiții de trafic, polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență și să respecte cu strictețe regulile de circulație”, a transmis IPJ Bacău.

Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a precizat că se circulă astfel din nou pe toți cei 16 kilometri ai Variantei Ocolitoare Bacău.

Săptămâna trecută, odată cu deschiderea circulației pe tronsonul Adjud – Bacău, fuseseră redeschiși aproximativ 12 kilometri ai variantei ocolitoare, până la conexiunea cu DN2F.

Sâmbătă au fost redați traficului și ultimii patru kilometri. Această porțiune fusese închisă temporar pentru realizarea conexiunilor dintre tronsoanele de autostradă Focșani – Bacău și Bacău – Pașcani.

„Nodul Rutier Bacău Nord a fost deschis! Se circulă de astăzi din nou pe toți cei 16 km ai Variantei Ocolitoare (VO) Bacău, parte componentă a A7”, a transmis Cristian Pistol.

Realizarea conexiunii în actuala etapă va evita o nouă închidere a Variantei Ocolitoare Bacău atunci când va fi finalizat lotul 1, Săucești – Trifești, al tronsonului Bacău – Pașcani.

Deschiderea Nodului Rutier Bacău Nord aduce o schimbare importantă și pentru șoferii care circulă între Capitală și Bacău.

Potrivit directorului general al CNAIR, întreaga distanță București – Bacău Nord, de 310,59 kilometri, poate fi parcursă acum pe autostradă, folosind A3 și A7.

„Din acest moment, distanța București – Bacău Nord (310,59 kilometri) se parcurge integral pe autostradă, pe A3 și A7, în mai puțin de 3 ore”, a precizat Cristian Pistol.

Odată cu modificarea condițiilor de trafic, polițiștii le recomandă șoferilor să acorde o atenție sporită indicatoarelor și marcajelor și să adapteze viteza la condițiile de drum.

Conducătorii auto trebuie să păstreze distanța de siguranță și să fie atenți în special la intrarea și ieșirea de pe autostradă și în zona nodurilor rutiere. Înaintea schimbării benzii sau direcției de deplasare, șoferii trebuie să se asigure și să semnalizeze manevra din timp.

IPJ Bacău reamintește și că oprirea sau staționarea pe autostradă este permisă numai în situațiile și locurile prevăzute de lege.

Polițiștii rutieri vor fi prezenți în trafic pentru îndrumarea și supravegherea circulației, precum și pentru prevenirea accidentelor rutiere.