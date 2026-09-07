Lucrările de la Podul Constanța, aproape de final. Traficul ar urma să fie redeschis pe două benzi pe sens în jurul datei de 15 octombrie

Șantierul de la Podul Constanța ar urma să fie închis în jurul datei de 15 octombrie, după ce constructorul a accelerat ritmul lucrărilor și a lucrat inclusiv în weekend. Primăria Municipiului București (PMB) anunță că obiectivul este redeschiderea circulației pe două benzi pe sens într-una dintre zonele intens tranzitate ale Capitalei.

Lucrările de la Podul Constanța sunt incluse în Lotul 4 al proiectului, un tronson de aproape opt kilometri care are termen general de finalizare în anul 2027. Pentru zona podului, însă, autoritățile au cerut urgentarea intervențiilor din cauza problemelor provocate în trafic.

În prezent, circulația în zona lucrărilor este îngreunată, traficul fiind restrâns la o singură bandă pe sens. PMB susține că mobilizarea constructorului permite finalizarea mai rapidă a acestei porțiuni.

„Informații despre șantierul de la Pod Constanța! Tronsonul face parte din Lotul 4, care se întinde pe aproape 8 km. (…) Lotul 4 este în graficul de execuție și are termen de finalizare 2027. Însă, constructorul s-a mobilizat, a lucrat inclusiv în weekend astfel că șantierul de la Podul Constanța va fi închis în jur de 15 octombrie. Este o zonă foarte circulată, unde traficul se îngustează la o bandă pe sens. De aceea am insistat să urgentăm lucrările și să redeschidem traficul la două benzi pe sens”, a transmis PMB, luni, într-o postare pe Facebook, potrivit AGERPRES.

O parte importantă a intervențiilor a fost deja realizată. Muncitorii au montat traversele și șinele, precum și sistemele de calaj prin intermediul cărora șina este adusă la nivelul asfaltului.

Echipele lucrează în prezent la măsurarea și fixarea șinelor, operațiune care presupune respectarea unor distanțe de ordinul milimetrilor, atât în ceea ce privește înălțimea, cât și distanța dintre acestea.

După finalizarea acestei etape, vor fi turnate două straturi de beton, urmate de alte două straturi de asfalt.

Lotul 4 acoperă traseul dintre Bulevardul Ion Mihalache, Calea Griviței, Bulevardul Bucureștii Noi și Bulevardul Gloriei, precum și mai multe străzi adiacente.

Primăria Capitalei pregătește și o intervenție separată pentru zona Podului Constanța. Municipalitatea intenționează să lărgească deschiderea pasajului de sub pod, însă proiectul se află într-o etapă preliminară.

Următorul pas va fi contractarea studiului de fezabilitate. Proiectul va necesita și exproprieri, iar ulterior va fi organizată procedura de achiziție pentru proiectare și execuție.